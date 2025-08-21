El fixture del Mundial de Vóley Femenino Tailanda 2025

El 22 de agosto empieza el Mundial de Vóley Femenino 2025, donde las 32 mejores selecciones buscarán alzarse con el trofeo que hoy posee Serbia.

El vóley no se detiene. Este viernes 22 de agosto empieza el Mundial de Vóley Tailandia 2025, donde las 32 mejores selecciones del planeta se enfrentarán en tres semanas de competencia para alzarse con el título que hoy posee Serbia. Lamentablemente Perú no logró la clasificación para este torneo.

Para esta edición, se consideraron a los primeros lugares de los campeonatos regionales. Aquí, países como Brasil, Turquía, Italia, República Dominicana y Japón lograron su clasificación. Además, alcanzaron un cupo las mejores selecciones ubicadas en el ranking de la FIVB, donde están Polonia, Puerto Rico, Francia, México y España.

Las 32 selecciones han sido agrupadas en ocho grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros lugares clasificarán a los octavos de final, mientras que los no clasificados, a diferencia de otros torneos, no disputarán los encuentros para determinar sus posiciones en el certamen.

El Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará en Tailandia del 22 de agosto al 7 de septiembre. Los encuentros se disputarán en cuatro sedes. El Estadio Cubierto Huamark de Bangkok, el Phuket Municipal Stadium de Phuket, el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center de Chiang Mai y el Korat Chatchai Hall de Nakhon Ratchasima.

De Norteamérica y el Caribe los clasificados son; Canadá, Cuba, República Dominicana, México, Puerto Rico y Estados Unidos. Por Europa representarán; Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Turquía y Ucrania. Y de Asia jugarán, China, Japón, Tailandia y Vietnam.