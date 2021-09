El boxeador Manny Pacquiao anunció su candidatura presidencial de Filipinas

Manny Pacquiao será candidato presidencial de Filipinas. La estrella del boxeo destacó su experiencia y cercanía a los ciudadanos más pobres, prometiendo gobernar con “integridad, compasión y transparencia”.

Manny Pacquiao anunció formalmente que será candidato a las elecciones presidencial de Filipinas de 2022 por el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laba).

Pacquiao promete gobernar con “integridad, compasión y transparencia”. El boxeador tomó la decisión de ser candidato semanas después de su último combate profesional cuando fue derrotado el 22 de agosto en Las Vegas por el cubano Yordenis Ugas.

“Soy un luchador y siempre seré un luchador dentro y fuera del ring”, afirmó Pacquiao durante el congreso nacional de su partido en el que formalizó su candidatura tras recibir el apoyo de dirigentes regionales.

“A lo largo de mi vida jamás he retrocedido en un combate, por los principios, por el honor del pueblo. Me he levantado, me he puesto en pie y he luchado”, añadió.

Además, el boxeador destacó su experiencia y cercanía a los ciudadanos filipinos más pobres como parte de las cualidades que le harían un buen mandatario.

“Aquellos que preguntan por nuestras aptitudes, ¿alguna vez has tenido hambre? ¿Sin comida? ¿Pidiendo prestado a un vecino o esperando las sobras de la cafetería?” ha argumentado. “¿Conocen la sensación de un filipino que pelea en el boxeo? ¿Vencer a un oponente que es más grande y más fuerte para comprar comida?”, planteó. “¿Saben de las dificultades por las que habéis pasado y saben de lo cansados que estáis?”, agregó.

Manny Pacquiao se inició en la política en 2010 como diputado, antes de ser senador en 2016. Generó controversias por sus declaraciones de apoyo a la pena de muerte. Sin embargo, es muy popular en su país debido a su camino hacia el éxito tras haber vivido en la pobreza extrema.