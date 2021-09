Argentina: Narcos asesinaron a un joven

Narcos mataron a un joven a balazos luego de que no quisieron fiarle droga

En la madrugada una porción de narcotraficantes asesinaron a un joven de 25 años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe en Argentina. Los narcos no quisieron fiarle droga, según contó la familia.

El suceso ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada en el barrio Stella Maris. El joven recibía el nombre de Matías Oroño, quien fue a darle el encuentro a sus verdugos para conseguir sustancias ilegales.

Los investigadores creen que Oroño no tenía dinero para pagar, por lo cual se enfrascó en una violenta discusión con uno de los vendedores, quien llamó a más hombres que lo amenazaron con armas de fuego.

Luego los narcos comenzaron a disparar a Oroño, quien recibió balazos en la zona testicular y lumbar, además del brazo y la pierna, ambos izquierdos, cuando quiso escapar cayó a metros de su casa.

El padre de Matías Oroño lo llevó de inmediato al al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Sin embargo, cuando llegaron los médicos de la guarda confirmaron que ya había fallecido.

La Unidad de Homicidios Dolosos en turno se encargó del caso, a cargo de la fiscal Georgina Pairola, quien ordenó preservar la escena del crimen, según publicó el diario local La Capital.

“Mi hermano pudo haber sido un buen jugador de fútbol, pero la droga lo perdió. Hace 8 meses que estaba en rehabilitación”, añadió la hermana de Oroño, Arantxa, al medio.

“Salió a buscar droga. No tenía plata. Fue a que le fiaran. El no era de drogarse y quedar tirado. Venía y se quedaba en la casa. Se ve que el que vendía no le quiso fiar, llamó a los que lo protegen y llegaron dos en moto: ‘Vos pagá lo que debés y dejate de joder’, le dijeron y le pegaron cinco balazos. Herido, corrió dos cuadras y cayó agonizante a la vuelta de mi casa. Lo llevamos al Heca, pero no pudieron hacer nada”, narró.