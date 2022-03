El acosador y asesino invisible de la enfermera Cindy James

Cindy Elizabeth Hack nació en Canadá, en 1944, siendo la mayor de 6 hermanos. Desde muy pequeña, tenía la ilusión de convertirse en enfermera. Años después lo cumpliría, empezando a trabajar con niños con discapacidad. Era una joven muy simpática, que sobresalía por su bondad, amabilidad y carisma.

Por años la atormentó con los actos más tenebrosos que la llevaron a la locura

En 1966, año que se graduó y empezó a trabajar; conoció en el hospital a su futuro esposo, el doctor Roy Makepeace, quien era quince años mayor que ella y se encontraba casado.

Su familia no apoyaba su relación. Su padre, Otto, no lo consideraba un buen hombre para su hija, y no era por la diferencia de edad, sino por haber tenido a Cindy como su amante durante mucho tiempo, ya que recién meses antes de volverse a casar fue que se divorció.

EL MATRIMONIO SE DESVANECE

Pero su matrimonio de ensueño llegó a su fin, un 1 de julio de 1982 la enfermera solicitó el divorcio sin dar muchas razones, manifestó que era una decisión mutua y que todo seguiría siendo igual.

A pesar de todo, había una frustración que ella reprimía, y es que su relación estaba bajo las condiciones de Roy, pues solo se comunicaban cuando él lo quería. Empezó a padecer de ataques de ansiedad y su condición mental fue poco a poco decayendo, cambió su actitud y tuvo episodios de gran violencia contra su ex marido.

Fue ingresada unas 7 veces al hospital por autolesiones que se estaba realizando. Debido a esto, en 1985, Roy se alejaría completamente de su ex esposa y su familia.

Le puede interesar [¿Cuál es mejor entrenamiento para una noche de sueño?]

EMPIEZA EL ACOSO

Cindy empezó a recibir repetidas llamadas telefónicas anónimas, que al atender nadie respondía, hasta que le colgaban.

Decidió reportarlo a la policía, e inmediatamente comenzaron las investigaciones para dar con el responsable. Pero la situación empeoró, durante los 3 meses posteriores, Cindy declaró que en las noches escuchaba pasos por su jardín, además, habían roto sus luces que alumbraban el alrededor de la casa y cortado su línea telefónica.

Los oficiales comenzaron a vigilar la casa las 24 horas del día. Sin embargo, nunca se dio con alguna pista, lo que condujo a una desconfianza. Para empeorar la situación, un día los investigadores la encontraron paseando a su perra a altas horas de la madrugada por calles desoladas.

Debido al incidente, Cindy fue interrogada y 24 horas después, su perrita, que estaba desapareciera, fue encontrada días más tarde atada a un árbol, sucia y manchada con sus propias heces.

Su miedo la llevó a invertir todos sus ahorros en un investigador de nombre Ozzie Kaban, quien le dio varias instrucciones, así como unos aparatos que los mantendrían conectados a ambos.

Una noche Kaban escuchó ruidos extraños que venían de la radio que los comunicaba. Sin dudarlo salió en su búsqueda hasta su casa para ver lo que sucedía.

Entró a la casa, gritando su nombre sin respuesta, llegó hasta la cocina donde encontró a Cindy boca abajo en el suelo, con un cuchillo que la atrapaba y atravesaba una sus manos con una nota ensangrentada, la cual decía “eres una perra muerta”.

Cindy fue hospitalizada inmediatamente. Al recuperarse la interrogaron, pero solo pudo dar unos pocos detalles. Para la policía nada concordaba, por lo que cerraron el asunto creyendo que todo había sido un montaje de ella.

EL TORMENTO CONTINÚA

La policía coordinó con Cindy una llamada telefónica con Roy, para ver su reacción y la relación que tuvieran. No funcionó como esperaban. Al conversar por teléfono, Cindy descargó todo el dolor que había tenido contenido sobre su relación, pero Roy respondió totalmente indiferente, tildándola de enferma.

Ante aquel suceso, la policía interrogó a Roy, quien declaró sobre su ex esposa, que era una persona psicótica que padecía de un delirio persecutorio, alucinaciones y personalidad múltiple. Negó tajantemente que el pudiera estar involucrado en lo que le estaba sucediendo.

Le puede interesar [Encuentran el cráneo de Bella en el olmo de la bruja]

PRIMEROS ATAQUES

Cindy se mudó, pintó su carro y cambió su apellido por James. Sin embargo, nada parecía funcionar, su acosador siempre la hallaba.

Se le encontró tirada en una zanja a tres kilómetros de su casa, con botas de trabajo de hombre y un guante en una mano. Tenía contusiones por todo el cuerpo, signos de haber sido violada e hipotermia. También tenía la clásica media nylon negro alrededor de su cuello.

Fue hospitalizada, pero la policía parecía no creerle, supusieron que había mantenido relaciones sexuales consentidas antes del suceso. Cindy no podía recordar lo que había sucedido.

Toda la tensión que había sufrido esos años la llevaron a tener un colapso nervioso, por lo que se decidió que lo mejor era que se quedara en un psiquiátrico durante un tiempo.

TRÁGICO FINAL

El 25 de mayo de 1989, Cindy desaparece en el camino a un centro comercial. Cuando llamaron a los oficiales, no intentaron dar con su paradero ya que pensaban que se trataba de otro montaje hecho por ella misma.

Su cadáver se encontró dos semanas después en un terreno abandonado, estaba atada de pies y manos, presentaba contusiones por todo el cuerpo, tenía una marca de inyección y una media negra de nylon que ahorcaba su cuello. En la autopsia se vio que la causa de su muerte había sido una intoxicación por morfina y otras sustancias toxicas.