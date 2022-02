EEUU aconseja a sus ciudadanos evitar viajes a Brasil, Paraguay y Perú por el COVID-19

El Gobierno de Estados Unidos situó a México, Brasil y otros países y territorios en la categoría 4 de transmisión del coronavirus, definida como de riesgo “muy alto”, ante lo que aconsejó a sus ciudadanos no viajar a esos países.Además de México, Chile y Brasil, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también metieron en esa clasificación a Ecuador, Paraguay, Perú, Filipinas, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Moldavia, Kosovo, Anguila y la Guayana Francesa.

En el caso de México, el país norteamericano llevaba seis meses en la categoría de nivel 3 de riesgo “alto”, pero el avance del virus durante las últimas semanas lo han llevado a subir de categoría. El nivel 4 supone un aviso de “no viajar” al país en cuestión y, si resulta imperativo llevar a cabo ese viaje, los CDC recomiendan estar completamente vacunado y alertan de que aun así se corre el riesgo de contagiarse de COVID-19.

De los países de la región, ya figuraban en esa categoría Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá.

Para el caso de Chile, se encuentra en vigor desde este lunes la alerta de nivel 3, que insta a “reconsiderar el viaje”, no solo debido a la complicada situación epidemiológica, sino también por a las “tensiones civiles”.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó totalmente la vacuna anticovid de Moderna, que tenía hasta ahora autorización para uso de emergencia.

En un comunicado, el regulador estadounidense explicó que tras esta medida la vacuna pasará a ser comercializada bajo el nombre de Spikevax “para prevenir el COVID-19 en individuos de 18 años y mayores”.

El suero de Moderna fue aprobado para uso de emergencia en EEUU para los mayores de edad el 18 de diciembre de 2020, y es la segunda vacuna contra el COVID-19 que obtiene el visto bueno completo de la FDA después de la de Pfizer.

La comisionada saliente de la FDA, Janet Woodcock, destacó que la aprobación completa “puede que infunda una mayor confianza a la hora de adoptar la decisión de vacunarse” entre la población.

Según datos de los CDC, más de 211 millones de personas (63,8 % de la población) han recibido la pauta completa de la vacuna, mientras que 87,8 millones (41,5 %) se han puesto la dosis de refuerzo.

En cuántos días deja de contagiar una persona que contrajo la variante Ómicron

La variante Ómicron del coronavirus fue detectada en noviembre en África y en menos de 2 meses se propagó por el mundo: ya llegó a 149 países. Hay pruebas que demuestran que Ómicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre la variante Delta. En cuanto a su transmisión comunitaria, Ómicron tiene un tiempo de duplicación de entre 2 y 3 días. Si una persona hoy se contagia la variante Ómicron, debe tener presente cuánto tiempo dura la infección y que puede contagiar a otros.

La variante Ómicron es una variante más transmisible y generó un aumento explosivo de casos en la mayoría de las ciudades en las que hay transmisión comunitaria. Ya se registraron más de 312 millones de casos de COVID-19 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Desde noviembre fue creciendo la circulación de Ómicron hasta volverse predominante y está desplazando a Delta.

Cada vez que una persona se infecta, hay un período de incubación, que es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Con el COVID-19 hay casos de personas que adquieren la infección pero no tienen síntomas.

Desde el inicio de la pandemia se consideró que el período de incubación de la infección por el coronavirus puede oscilar entre 1 y 14 días, y en promedio alrededor de 5 días. Por esta razón, se exigía que las personas que habían estado en contacto estrecho con un caso confirmado debían aislarse más de 10 días. En el caso de la gripe, en cambio, el período de incubación es 2 días en promedio y oscila entre 1 y 7. Con Ómicron, el período de incubación es de dos a tres días.

Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal, dolor muscular, cefalea, diarrea o vómitos. También puede ocurrir la pérdida brusca de gusto u olfato. En esos casos, hay que aislarse y consultar al sistema de salud de la localidad donde la persona se encuentre.

¿Y cuándo deja de contagiar el virus la persona afectada? “Hoy, en base a la evidencia disponible, se sabe que el 97% de las personas con COVID-19 dejan de transmitir el coronavirus después de 7 días del inicio de los síntomas. Este cambio se debe a que circula la variante Ómicron y a que una mayor proporción de la población ya está vacunada completamente. Al estar vacunada, se reduce el riesgo de que esa persona contagie el virus si se llegara a infectar”, explicó a Infobae el doctor Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Quiere decir que unos siete días después de que aparecieron los síntomas la mayoría de las personas ya no serán contagiosas. Eso sucederá siempre y cuando ya no presenten síntomas. En el caso en que la persona tenga el virus pero no presente síntomas, es decir, que sea un caso asintomático, se considera que deja de contagiar el virus después de los 7 días de haberse realizado la PCR, señaló el doctor Farina.