Edwin Martínez defiende contratación de Isabel Cajo

El congresista Edwin Martínez defiende la contratación de Isabel Cajo Salvador, vinculada con OnlyFans

El congresista no agrupado Edwin Martínez se encuentra en el centro de la polémica tras contratar a Isabel Cajo Salvador, quien no tendría bachillerato ni licenciatura, según reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece. Este caso surge en medio del escándalo por una supuesta red de prostitución vinculada al Congreso, liderada por el ex trabajador Jorge Torres Saravia.

Durante una entrevista con Canal N, Martínez defendió con firmeza la contratación de Cajo, calificando como subjetivas y falsas las afirmaciones sobre su presunta participación en la plataforma para adultos OnlyFans. “No sea tan subjetiva, no genere historietas. La señorita ya había trabajado en el sector público, incluso en un ministerio”, declaró el legislador.

El congresista, además, respondió con una frase altanera a la periodista al ser consultado por el perfil de Cajo en dicha red social: “Bueno, yo no sé si usted tiene una cuenta en OnlyFans también”. Ante esto, la periodista rechazó enérgicamente su comentario, señalando que no permitiría faltas de respeto hacia su persona.

En declaraciones al semanario Hildebrandt en sus Trece, Martínez explicó que Isabel Cajo fue evaluada por su asesor antes de ser contratada y justificó que el puesto no exige estudios superiores. “Para el cargo que yo necesito, no se requiere siquiera ser bachiller”, argumentó. Asimismo, criticó a algunos periodistas por, según él, dañar honras con noticias erróneas y comentó que buscaba reivindicar a la trabajadora.