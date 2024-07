Édgar Vivar se retira de los escenarios peruanos

Édgar Vivar llegará a Lima próximamente para interpretar al ‘Mago de Oz’, en su último espectáculo de los escenarios peruanos

El actor mexicano Édgar Vivar, conocido por su entrañable papel como ‘Don Barriga’ en el icónico programa “El Chavo del 8”, ha anunciado que realizará su última visita al Perú. A sus 75 años, Vivar siente que está completando su ciclo en la actuación y será parte del circo de la Chola Chabuca en su despedida.

“Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira, y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de ‘Ñoño’ en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo”, comentó Vivar, quien interpretará al ‘Mago de Oz’ en el show circense de la Chola Chabuca, lo que marca un cierre significativo en su carrera.

Vivar explicó que su decisión de retirarse de los escenarios se debe a su edad y a un reciente accidente. “Tuve un accidente en el último programa de ‘Vecinos’ que grabé en México, donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente”, añadió.

El actor expresó su gratitud por el cariño recibido durante toda su carrera. “Trabajo por gusto y no por reconocimiento. A mis 75 años, el aplauso del público es el mayor reconocimiento. La única forma en que quiero ser recordado es como una buena persona”, reflexionó.