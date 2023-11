Directivo de Alianza Lima da explicaciones por el apagón en Matute

¡Insólito! ¿Qué explicaciones dio el delegado de Alianza Lima sobre el apagón en el estadio Alejandro Villanueva después de la derrota ante Universitario?

Universitario de Deportes ganó 2-0 contra Alianza Lima, proclamándose campeón de la Liga 1 2023. Uno de los eventos destacados del partido fue el apagón en el estadio Alejandro Villanueva al finalizar el juego, cuando el árbitro Edwin Ordóñez pitó el final del encuentro.

En respuesta a esta situación, Héctor Ordóñez, el delegado de Alianza Lima, ofreció declaraciones a la prensa explicando los motivos detrás del apagón. Afirmó que la decisión no fue tomada por el equipo ‘íntimo’, sino por las autoridades correspondientes.

“Vamos a esperar el acta y, después, se va a decir exactamente el motivo por el cual la luz terminó siendo apagada. Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a este tema”, sostuvo el directivo ‘blanquiazul’.

Además, Ordóñez aseguró que se coordinó con las autoridades relevantes. Explicó: “Sí, por eso les menciono. Mañana (jueves 9 de noviembre), cuando lleguen las actas, el club emitirá un comunicado. No nos corresponde a nosotros tomar decisiones sobre la premiación y el apagado de las luces”.

“No es una decisión de la institución, obviamente. Las actas del club van a explicar lo que coordinan y se ponen de acuerdo las autoridades. No es una decisión de la institución decir no hay premiación o hay premiación; no hay vuelta olímpica o hay vuelta olímpica; hay luces o no hay luces”, aseguró.

Además, le preguntaron a Ordóñez si la organización del torneo impondría una sanción al equipo ‘blanquiazul’ debido al apagón. ”No. Son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones”.

Finalmente, “Obviamente, eso es lo que estoy diciendo. Esperemos el comunicado. Sean elaboraron actas en el Ministerio Público, hicieron sobre seguridad deportiva. Ya el club lo detalla de la manera correspondiente. Con eso reitero, no es una decisión de la institución decir hay premiación o no hay premiación, hay vuelta olímpica o no hay vuelta olímpica, hay luz o no hay luz”.

Universitario de deportes es el nuevo campeón nacional

Universitario de Deportes se lució en la final de la Liga 1! Edison Flores anotó temprano gracias a un excelente centro de Andy Polo. Luego, Calcaterra selló la victoria con un golazo en el minuto 36 del segundo tiempo.

El equipo mostró un sólido planteamiento colectivo, superando la presión de la hinchada del Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. ¡Felicidades al nuevo campeón del fútbol peruano, Universitario!

La “U” estuvo cerca de aumentar su ventaja en el minuto 7, aprovechando un error en la salida de la defensa del Alianza Lima. Flores tuvo otra oportunidad de mano a mano con el portero Ángelo Campos, pero este último respondió de manera efectiva para evitar el peligro.

Durante el primer tiempo, Alianza Lima enfrentó dificultades para conectar el mediocampo con la línea de ataque. Hernán Barcos se vio limitado a observar centros sin dirección, que terminaban en las manos del portero crema, José Carvallo. Mientras tanto, Pablo Sabbag buscaba chocar con los defensores de la “U”, pero Williams Riveros y Matías di Benedetto se destacaron en la anticipación y en los despejes fuertes.

El ‘golazo’ de Calcaterra

La tranquilidad llegó para la “U” en el minuto 81 con un golazo de Horacio Calcaterra. Piero Quispe, destacado en la noche, administró el balón por la banda derecha, trianguló y dejó a Calcaterra listo para atacar. El “crema” ejecutó un control preciso y lanzó un remate curvado que se coló en el ángulo superior izquierdo de la portería de Campos.

En los minutos finales, el juego se volvió áspero y desde las gradas empezaron a caer bengalas y objetos contundentes, lo que llevó a un llamado de atención al público a través de los altavoces del estadio Matute.

Al finalizar el partido, los administradores del recinto aliancista optaron por apagar las luces, dejando todo en oscuridad. A pesar de ello, Universitario de Deportes celebró dando la vuelta olímpica en la casa de su eterno rival futbolístico. ¡Qué noche tan intensa y llena de emociones para los hinchas de la “U”!