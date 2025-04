Dina lanzó advertencia contra barras bravas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que implementará medidas para controlar las barras bravas en el contexto del último clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario que terminó en empate a uno.

En ese sentido, aseveró que perseguirá y castigará a los delincuentes disfrazados de hinchas que generan caos, destruyen la propiedad privada y, en algunos casos, arrebatan la vida de otras personas.

“Y hay un frente que hoy también nos duele: la violencia disfrazada de pasión futbolística. Lo decimos con claridad. Las barras bravas que generan caos, que destruyen, que matan, no son hinchas, son delincuentes. Y a los delincuentes se les persigue y se les castiga”, declaró.

Por otro lado, hizo un llamado a los clubes por los casos de violencia registrados en los últimos años del fútbol peruano y adelantó una posible sanción si no colaboran con lo anunciado por el Gobierno.

“Los clubes de fútbol no pueden seguir mirando hacia otro lado. No pueden ser cómplices pasivos de esta violencia. Vamos a iniciar las acciones necesarias para determinar responsabilidades civiles y, si es necesario, sancionar a los clubes que no asuman su deber con la sociedad”, remarcó luego de una nueva sesión del Cuarto de Guerra.