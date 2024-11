“Dina comía en táper junto a ministros”

El exministro de Trabajo, Alejandro Salas, compartió su experiencia con la presidenta Dina Boluarte cuando ambos formaban parte del Gabinete de Pedro Castillo.

Según Salas, cuando la mandataria era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, evitaba consumir los mismos alimentos que el resto de los jefes de las carteras ministeriales, dejando entrever una posible desconfianza hacia lo que se le preparaba en Palacio de Gobierno.

“(Dina Boluarte) No comía lo que nosotros comíamos. Ella venía con un táper con ensaladas y no comía. Siempre decía que estaba a dieta, pero pasados 10 minutos veía que yo comía algo y me pedía para probar, para ver cómo estaba la comida”, señaló Salas.

“Ya después me puse a pensar, ¿por qué no comía? Qué pensaría ella, pues, no lo sé. Qué sé yo, imagínate, pero no la vi comiendo lo mismo que a nosotros nos servían”, agregó.