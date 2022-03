Día de la mujer: La sexualidad como parte del empoderamiento femenino

A propósito del Día Internacional de la Mujer, especialista de APROPO recomienda tomar las riendas para alcanzar el máximo placer a la hora del sexo.

Con motivo de la celebración, del Día internacional de la Mujer, APROPO hace énfasis en la importancia del empoderamiento sexual en la mujer, remarcando que existe una estrecha relación entre la autoestima y su sentido de empoderamiento femenino, que le permitirá expresar libremente cómo se siente sobre sí misma y respecto al sexo.

“Se considera que una mujer empoderada también lo será en el ámbito sexual, pues tendrá poder sobre sus decisiones y sobre su cuerpo”, anota Sara Mendoza, Especialista en Salud Reproductiva de APROPO.

Mendoza resalta, que una mujer será capaz de saber si posee poder sexual, si llega a una relación sexual por propia decisión y no para satisfacer a alguien más. Además, si considera que la experiencia es algo que está bien para ella y que la satisface, lo quiere hacer y lo disfruta, no lo hace para ser digna del amor de alguien o por presión.

Cuando una mujer está desconectada de su sexualidad, suele sentir vergüenza, culpa y miedo. Eso no pasa con una mujer con poder sexual, ya que esta fluye y no se restringe por juicios o tabúes. Ella se siente libre y segura de cumplir sus deseos. Una mujer alcanza su verdadero poder cuando disfruta de su sexualidad.

“Una mujer sexualmente empoderada es una mujer que disfruta su sexualidad, expresa sus deseos y dedica tiempo a trabajar en sí misma para que pueda disfrutar de una relación profundamente amorosa, primero consigo misma y luego con los demás”, agrega Sara Mendoza.

Por lo tanto, la experta detalla algunos puntos a tomar en cuenta para lograr el empoderamiento sexual:

• Trabajar en las emociones, para poder expresar libremente lo que sentimos y de ser necesario buscar ayuda para librarse de cualquier trauma o creencia limitante.

• Reconocer que el placer propio es la clave de un buen sexo, se atreve, se explora.

• Practicar sexo seguro, comunica a su pareja sobre cómo desea cuidarse, es decir, habla libremente sobre el uso del condón o cualquier otro método anticonceptivo. También expresa sus límites personales en relación al sexo. Para ella, manifestarse es la mejor forma porque prioriza, por encima de todo, su bienestar sexual, dejando de lado el miedo a ser juzgada o expuesta a calificativos negativos

• Recordar siempre llevar condones, una mujer que lo hace está asumiendo la responsabilidad de su salud.

• Expresarse libremente, la mujer debe dar a conocer sus necesidades sexuales, lo que la excita y lo que no funciona para ella.

• No es una víctima, una mujer empoderada no es víctima de nadie. Es segura, sabe lo que quiere y lo que no.

• Reconocerse como un ser sexual, acepta que es un ser sexual, con la necesidad de explorarse, satisfacerse, amarse y respetarse.

Para terminar, la especialista anota que una mujer con poder sexual se siente cómoda diciéndole a su pareja lo que le gusta y quiere. Ella pone el mismo énfasis en complacerse a sí misma que en complacer a su pareja, disfruta recibir cumplidos y felicitaciones de su pareja. Se siente libre de iniciar, seguir y experimentar, porque una mujer empoderada es la responsable de su propio placer sexual.

De esa manera, la especialista invita a las personas que desean recibir más orientación acerca del tema, llamar al servicio gratuito “SOS: Mejor si lo sabes” de APROPO, al 204 – 5300 (Lima) o al 0800-70-626 (llamada gratuita desde provincia). También a través del WhatsApp 987 960 760, vía chat web en www.sosorienta.pe o Messenger en la página de Facebook SOS Perú.