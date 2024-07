El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal, por brindarle hospedaje a la líder opositora María Corina Machado en el estado de Táchira. Saab señaló que Albacete Vidal ha sido arrestado bajo acusaciones que aún están en proceso de ser esclarecidas por las autoridades pertinentes.

“Hemos procedido con la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal en cumplimiento de la ley”, declaró el fiscal, agregando que la investigación en curso determinará cualquier implicación adicional del detenido en actividades “ilícitas”. No se conocen las circunstancias exactas que llevaron al arresto de Albacete Vida.

Machado, por su parte, no ha emitido declaraciones formales respecto a la detención de Albacete Vidal ni sobre las investigaciones en curso. No obstante, sus seguidores y aliados políticos han manifestado preocupaciones sobre posibles represalias: “La justicia debe ser imparcial y no utilizada como un instrumento de persecución,” dijo uno de los portavoces de Machadoñ.