Descarta escasez de alimentos por el Niño

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, descartó la posibilidad de un desabastecimiento de productos de la canasta básica como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Niño.

En este contexto, la funcionaria resaltó la labor incansable de los agricultores, quienes continúan trabajando arduamente a pesar de los desafíos climatológicos.

“Quiero dejar en claro que garantizamos que no va a haber desabastecimiento en la canasta básica familiar. No va a haber […] Nuestros agricultores no paran. Los agricultores siguen sembrando”, expresó la ministra.

Leer también [MP acusa a la Procuraduría de obstrucción de la justicia]

“Además, para señalar que tendremos una mejora en el 2024, habrá mil millones en créditos para los agricultores y 6 mil millones en infraestructura de riego, porque sin agua no hay vida. Y este gobierno apunta a tener 6 mil millones para destrabe de proyectos de inversión e infraestructura hidráulica”, puntualizó.