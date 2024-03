Desarticulan red de contrabando en el aeropuerto Jorge Chávez

Decomiso de celulares y operativo en joyerías ilegales

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un individuo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por intentar ingresar al país 11 celulares de contrabando, ocultos ingeniosamente en sus medias. Los dispositivos de alta gama, valuados en 58 mil soles, fueron descubiertos por la División de Equipajes, alertada por indicadores de riesgo durante la inspección.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el sujeto fue intervenido por incumplir los requisitos de entrada de mercancía restringida y evadir el pago de impuestos. Ante la situación, el individuo manifestó: “Pagaré el impuesto de todo y no me hago problema. He traído diez celulares, voy a pagar el impuesto de todos”. La Fiscalía ordenó su detención, aunque solo declaró poseer una autoparte entre sus pertenencias.

En una operación conjunta entre la Sunat y la Policía Nacional, se desplegó un extenso operativo que abarcó varias joyerías en el distrito de Miraflores. Se sospechaba que estas estaban involucradas en la importación ilegal de un importante lote de diamantes. La operación, que duró más de 12 horas, resultó en el decomiso de 700 diamantes valuados en 15.5 millones de soles.

El foco del operativo se centró en las cuadras 3 y 4 de la Avenida La Paz, conocida por la venta de joyería fina. La acción se basó en una labor de inteligencia previa que analizó datos de importaciones y perfiles de riesgo de los negocios. Este análisis permitió identificar joyerías que ofertaban productos sin la debida documentación aduanera, requisito esencial para la comercialización legal en el país.

Especialistas, agentes fiscales, oficiales de aduanas y miembros del Ministerio Público participaron en la intervención. Un gemólogo examinará cada diamante decomisado para determinar su autenticidad y valor, tanto en el mercado local como internacional. La falta de declaración de importación de estas joyas implica una violación a la ley de delitos aduaneros, con posibles sanciones penales severas.

La Sunat anunció que estas acciones continuarán en todo el país como parte de su estrategia de prevención y represión del contrabando y otros delitos relacionados. Además, destacaron la cooperación internacional en la lucha contra el comercio ilícito, subrayada por el Encuentro de Cámaras de Comercio Sudamericanas celebrado en Santiago de Chile. En este evento, líderes y autoridades discutieron la importancia de la colaboración público-privada entre países vecinos para enfrentar el comercio ilícito regional. Participaron representantes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, enfatizando la necesidad de trabajar juntos en este desafío.