Denuncian a Essalud por presunta negligencia en atención de bebé

La madre del menor presentó su denuncia por negligencia médica.

Una mujer denuncia a Essalud por una presunta negligencia médica contra su bebé de tres meses. El menor falleció en el Hospital Guillermo Almenara y ante este hecho doloroso dijo lo siguiente: “No actuaron con la urgencia, no me parece justo”. Claramente, las palabras de la madre de familia reflejaban la desazón y la incomodidad que ella sintió en ese momento.

La madre contó que dio a luz en el nosocomio a los siete meses de embarazo, el pasado 10 de abril. “Nació sano, le hicieron exámenes, no le habían encontrado nada. De la nada estuvo mal”, aseveró al respecto la mamá.

“Lo enviaron a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) porque era muy chiquito. A la semana, me dicen que tiene una infección. Solamente le dieron pastillas, antibióticos, y nada más. Pasaron dos semanas y el bebé seguía llorando, y me dicen que su hijo se va a morir, está duro el estómago”, declaró al respecto.

Al infante le diagnosticaron síndrome de intestino ultracorto. La mamá aseguró que después de operarlo, le dejaron una parte dañada adentro y que volvieron a intervenirlo quirúrgicamente para retirarla. Asegura que, en total, pasó por cirugía tres veces. “En la tercera lo que nos dijeron fue: señora, ya lo hemos abierto; pero no se puede hacer nada, así que hemos dejado todo igual. ¿Cómo te van a decir eso? En vez de pedir una interconsulta al otro hospital, sabiendo que ya han visto el intestino corto”, lamentó con profundo pesar la madre.

“Si ven, por ejemplo, un niño que está con la cabeza rota o está ya con el hígado graso, hay un área que lo derivan; pero no hicieron eso. Lo han permanecido con la morfina y con la parenteral. De la nada empezó a comenzar a tener fracturas, según ellos por la parenteral; pero nosotros hemos investigado en el extranjero y nos dijeron que no es por la parenteral”, añadió esto a su versión de los hechos.

Pidieron que el bebé sea trasladado:

Los padres buscaban que el infante sea atendido en el Hospital Edgardo Rebagliati, luego de averiguar que en este establecimiento se habían atendido otros casos de intestino ultracorto, siendo el de Brisa, uno de los más conocidos, luego de que la menor sobreviviera al tratamiento. “Dijeron: nosotros somos los cirujanos y nosotros sabemos qué hacemos. No debieron intervenir. Estas dos semanas he estado luchando para que me lo pasen al otro hospital y me ponían peros”, aseveró.

De acuerdo a su declaración, ella presentó documentos en la mesa de partes para solicitar que su hijo sea trasladado, incluyendo opciones en el extranjero; pero el pedido no fue aceptado. Asimismo, indica que a pesar de que el bebé pertenecía a la Red Rebagliati, en el hospital le dijeron que tenía que ir al área administrativa para pedir una hoja de acreditación.

“Ellos con su sistema, con mi DNI, sale a qué red pertenezco ¿Cómo no van a saber? Han esperado tres meses y luego me dice: Porque su esposo me ha traído ya la hoja, ahora sí sé que el niño tiene que estar allá”, sostuvo la madre.

Como parte de los esfuerzos que hacían por conocer más sobre lo que aquejaba a su bebé, los padres de familia buscaron información en el exterior con su propio dinero.

“Primero me dijeron: señora, no hay solución. Cuando se dieron cuenta de que nosotros investigamos y luego pagamos a un doctor desde el extranjero en dólares, dijeron: Sí, ya nos han comentado el caso de Brisa, señora, vamos a volver a hablar, vamos a hablar con todos los doctores. Ahí se pusieron más amables”, relató.

“Como sabían que los padres estaban cada rato yendo a hablar con la jefa, ya vieron. Todo el piso cuatro ya sabía que nosotros estábamos yendo a hacer trámites, para que mi hijo salga, ya sabían que mi hijo tenía que irse de ahí, ya sabían que sí había tratamiento”, agregó.

Le dieron la noticia en la mañana:

La mujer indica que un día antes de que el menor falleciera, fue a visitarlo y vio que no estaba respirando normal. Según su declaración, una doctora le dijo que estaba saturando bien; pero que luego de insistir, llamaron al doctor. El galeno también le manifestó que el bebé estaba bien y que era “un edema”. “Para nosotros fue algo muy fuerte. No ha tenido el tratamiento adecuado”, subrayó.

El día que le dieron la noticia, comenta que el personal de Essalud la llamó por teléfono para decirle que el deceso se produjo luego de que el bebé se complicó durante la madrugada y que había sangrado.

Essalud responde a denuncia:

Se comunicaron con Essalud y la institución respondió a la denunciante. En principio, lamentan el fallecimiento del paciente y envían sus condolencias a sus familiares. Luego, indican que el menor fue ingresado a UCI Neonatal “debido a su estado crítico” y que “fue atendido e intervenido por un equipo de médicos especialistas para abordar la complejidad de su condición”.

“Durante su permanencia en la UCI Neonatal, el personal médico mantuvo una comunicación constante con los familiares, proporcionando informes diarios. Lamentablemente, a pesar de la permanente atención y disposición del personal médico asistencial, y pese a los constantes esfuerzos por lograr la recuperación de su estado de salud, nuestro paciente falleció el pasado 16 de julio”, señalaron al respecto.

Finalmente, afirman que el seguro “en concordancia con su compromiso con la atención y la transparencia”, proporcionará toda la información necesaria a las autoridades competentes y se mantendrá abierta a colaborar con cualquier investigación.