Delincuentes asesinan a joven que salía de fiesta en Ate

La delincuencia en el Perú cobró la vida de una nueva víctima, y es que una turba de delincuentes asaltó y asesinó a un joven que salía de una fiesta en Huaycán, Ate. El occiso fue identificado como Jefferson Arias Arzápalo, él intentó huir de los hampones, sin embargo no pudo hacerlo. Su cuerpo terminó tendido en plena vía pública.

Según se pudo conocer, los delincuentes no tuvieron piedad alguna, pues no les bastó golpear al joven reiteradas veces, ya que aprovecharon que se cayó al piso para acuchillarlo. Inclusive, dos vecinos de la zona que transitaban por el lugar trataron de detener a los agresores que se habían ensañado con Arias, pero no lo lograron. Los hampones se alejaron por unos minutos y luego regresaron

Finalmente, fueron dos vecinas quienes llamaron a los paramédicos y de inmediato Jefferson fue trasladado en una ambulancia. Lamentablemente la víctima dejó de existir en el trayecto al hospital de Huaycán.