Abren investigación a ministro por uso indebido de aeronave del Estado

Una investigación preliminar ha sido iniciada por el Ministerio Público contra el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, por la presunta comisión del delito de peculado de uso. Esto debido a que llevó a sus tres hijas a Huánuco en una aeronave del Estado cuando cumplía labor oficial para inaugurar el año escolar 2022, así lo señala la lista de pasajeros de vuelos oficiales en comisión de servicios de ministros de Estado.

Comisión de fiscalización citó a titular de Defensa para este viernes 15 de julio

El ministro de Defensa aceptó haber viajado con sus hijas de 11, 15 y 31 años, porque la fecha coincidía con el régimen de visitas con el que comparte su tenencia. “La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ha dispuesto el inicio de investigación preliminar contra el ministro de defensa José Gavidia, por la presunta comisión del delito de Peculado de Uso“, se lee en el mensaje del Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.

José Luis Gavidia debió asistir a un evento por la inauguración del año escolar en la región, actividad que duró solo unas horas, pero se quedó durante tres días y dos noches. A través de un comunicado, el Mindef respondió al informe e indicó que el pasado 13 de marzo el titular del sector se trasladó por vía aérea a la ciudad de Huánuco a fin de cumplir con una agenda de trabajo, que incluyó la inauguración del Año Escolar 2022 de forma presencial.

“En dicha comisión, el ministro José Luis Gavidia estuvo acompañado por funcionarios del sector. Fueron incluidas en dicho vuelo sus hijas, debido a que para esa fecha él tenía que cumplir con su cuidado parental, de acuerdo a un régimen de visitas asumido. La inclusión de las hijas del ministro no generó gasto de ningún tipo para el Estado”, señala el documento.

Leer también [MINEDU no suspenderá las clases por 4ta. ola de covid]

MINISTRO CITADO PARA QUE RESPONDA POR DENUNCIA

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, anunció que su grupo de trabajo citará al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, para el próximo viernes 15 de julio para que responda por, presuntamente, haber usado un avión de la Marina de Guerra del Perú para transportar a sus 3 hijas a Huánuco.

“La evidencia no deja lugar a discusión. El ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Usó bienes públicos para una actividad no oficial sino, presuntamente, particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso. Y eso está tipificado como delito”, anunció.