Delia Espinoza: «No se me debe destituir»

Tras su diálogo con un medio de prensa, Delia Espinoza, indicó que su función es “investigar a los más altos funcionarios del Estado”.

El Congreso y el Ejecutivo, presentaron en menos de un mes, cinco denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Todas las demandas contra la titular del Ministerio Público, tienen el objetivo de inhabilitarla por diez años de la función política.

Pese a las denuncias que afronta; Delia Espinoza, manifestó que no teme ser destituida, sin embargo, mencionó que sí le preocupa que estas no sean sustentadas con “las verdaderas razones jurídicas”.

“No se me debe destituir, es más, todas las denuncias que están contra mí, en la etapa de calificación, deben ser declaradas improcedentes porque estoy segura de que mis decisiones han sido ajustadas a derecho. Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, porque estoy para perseguir el delito, no a los colores, a los partidos, ni a cualquier persona por su nombre o apellido, no por su condición. Yo lo que he hecho es sustentar, y ahí están los documentos que hablan por sí solos”, precisó.

Del mismo modo, Espinoza, precisó que “no puede dejar de investigar” aunque entre las carpetas fiscales que tiene a su cargo el Ministerio Público, se encuentran vinculadas con la presidenta Dina Boluarte. «Si yo dejo de investigar, entonces estoy incumpliendo [mis deberes]. Eso sí sería delito y hasta infracción constitucional. Yo estoy haciendo mi trabajo porque no voy a demorar carpetas, no voy a hacer que prescriban, no voy a esconderlas y no las voy a encarpetar. Hay plazos [que cumplir]», precisó.