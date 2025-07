Cueto encabezaría lista de Mesa Directiva

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, reveló que su colega de bancada, José Cueto, fue invitado a encabezar una lista para las elecciones de la nueva Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

El parlamentario indicó que fue el propio Cueto quien informó a los miembros de su agrupación sobre la propuesta recibida y, tras una reunión, se decidió autorizarlo para que continúe con las conversaciones.

“Invitaron al almirante Cueto a participar de una plancha que no se sabe con quiénes, el primer paso ha sido invitarlo. Nos informó, nos reunimos en bancada y lo autorizamos para que continúe con las conversaciones. Hasta ahora no ha habido reunión, salvo esa invitación no hubo otra reunión”, dijo.

Asimismo, Montoya Manrique indicó que la bancada de Podemos Perú es la que se encuentra gestionando la plancha a la que fue invitado Cueto.