¿Cuándo y cómo ver el partido entre Always Ready y Sporting Cristal?

Peruanos y bolivianos se ven las caras por el certamen Conmebol.

Desde el estadio Municipal El Alto, Sporting Cristal y Always Ready se ven las caras por el duelo de ida de la Fase 2 en la Copa Libertadores. El choque se jugará este martes 20 de febrero y será el debut de ambas escuadras en la edición 2024.

Situación de Always Ready

El equipo ‘albirrojo‘ tiene un limitado historial de partidos oficiales hasta el momento. Solo ha disputado un encuentro en la primera división de Bolivia, donde empató 1-1 contra Universitario de Vinto. En la pretemporada, jugaron tres amistosos, dos de ellos contra equipos peruanos. Ganaron 1-0 frente a Cienciano, pero perdieron por la mínima diferencia ante Los Chankas. También fueron derrotados 1-0 por GV San José.

Situación de Sporting Cristal

El conjunto ‘celeste’ atraviesa un momento positivo en la Liga 1. En las primeras cuatro fechas, lograron tres victorias y un empate. Su última victoria por 4-1 sobre Los Chankas los coloca en el segundo lugar del Torneo Apertura con 10 puntos, a dos del líder Universitario. Destacando a Martín Cauteruccio, quien lidera la tabla de goleadores con 10 anotaciones.

Posibles alineaciones para Sporting Cristal vs Always Ready

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Gustavo Cazonatti, Leandro Sosa; Alejandro Hohberg, Santiago González y Martín Cauteruccio. DT: Enderson Moreira.

Always Ready: Alain Baroja, Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Marco Salazar, Moisés Paniagua, Robson Matheus, Darlin Rodrigues, José Carabalí y Wesley da Silva. DT: Óscar Villegas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Always Ready

ESPN será responsable de la transmisión del partido en Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En Ecuador, Colombia y Venezuela, ESPN 2 lo llevará a cabo, mientras que en Argentina será transmitido por FOX Sports 3 y en Chile por ESPN Premium. Además, en Estados Unidos estará disponible en beIN Sports.

Star+ ofrecerá la opción de ver el juego a través de su plataforma de streaming en toda Latinoamérica, incluyendo México.

Bajas en Sporting Cristal

El técnico Enderson Moreira no podrá contar con todos sus jugadores para este partido. Joao Grimaldo y Rafael Lutiger no estarán disponibles debido a un esguince de tobillo y su cesión a Sport Boys, respectivamente. Yoshimar Yotún podría sorprender al equipo ya que está en condiciones de jugar, al igual que Gustavo Cazonatti, quien también podría formar parte del once inicial. Martín Távara y Jostin Alarcón son dudas por problemas físicos, pero serán evaluados hasta el último momento.