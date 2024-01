¿Cuándo inscribirme en Fonavi para cobrar próximos aportes?

El vocero de la comisión ad hoc, Eduardo Gaytán, reveló cuándo los aportantes que aún no se han inscrito podrán hacerlo

La restitución de fondos Fonavi, aprobada para contribuyentes que figuraban en el listado oficial del Grupo 20, comenzó el pasado jueves 21 de diciembre de 2023, enfrentando diversos problemas. Hubo una demora en la aprobación del reglamento gubernamental, lo cual retrasó el proceso de pagos.

Además, algunos contribuyentes del Fondo Nacional de Vivienda se sorprendieron al recibir montos más bajos de lo esperado. Otros afiliados que se desplazaron desde provincias a Lima para cobrar se dieron cuenta de que necesitaban haberse registrado previamente.

Numerosos individuos, mientras esperaban en extensas filas, descubrían que no eran beneficiarios del pago y que ni siquiera contaban con inscripción para ser considerados. Estos fonavistas nunca habían realizado su registro en la Secretaría Técnica del Fonavi y, al intentar hacerlo durante la semana del pago, se encontraron con el mensaje: “temporalmente está deshabilitado por periodo de pago”.

Debido a esta situación, numerosos exaportantes no lograron completar su inscripción, y hasta la fecha del 2 de enero, aún no tienen la posibilidad de registrarse por primera vez. Esta circunstancia es crucial, dado que se ha comunicado que se aprobarán sucesivos padrones de grupos de pagos para restituir los aportes correspondientes, especialmente a adultos mayores en su mayoría. ¿Cuándo se reactivará el registro nuevamente?

Leer aquí:

Devolución Fonavi 2024: registro en la Secretaría Técnica

Según lo comunicado por el portavoz de la comisión ad hoc del Fonavi, Eduardo Gaytán Vilca, en América TV, y como se verifica en el sitio web de la Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Vivienda, actualmente no es posible llevar a cabo el registro del formulario 1. Esto se debe a que las líneas están saturadas en este período de devolución de pagos.

“Si hay algún usuario fonavista que haya aportado en el periodo del Fonavi y no se ha inscrito aún, lo puede hacer a partir de la primera semana de enero. No hay una fecha límite, no se va a acabar, lo pueden hacer tranquilamente”, señaló Gaytán.

Como se ha divulgado, se tiene previsto aprobar en el futuro nuevos padrones y grupos de pago para concretar la devolución de todos los aportes realizados por los exaportantes, quienes han estado luchando por este pago durante más de treinta años. Sin embargo, para ser considerados en alguno de estos padrones, los fonavistas deben estar debidamente inscritos en la página de la Secretaría Técnica.

Secretaría Técnica del Fonavi: ¿cómo se hace el registro con el formulario 1?

Si aún no te has registrado en el Fonavi, deberás completar el Formulario 1, que incluye los datos de identificación e historial laboral del fonavista. Podrás presentarlo en línea una vez que la función esté nuevamente habilitada.

Primero debes registrarte en la página del Fonavi : https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/tempPopup.jsp

: Haz clic en “Crear usuario” , al medio, en la parte inferior de la página.

, al medio, en la parte inferior de la página. Llenar tus datos , así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista). Aquí se te permitirá rellenar el formulario 1 virtualmente.

Para llenar el formulario 1 virtual podrás hacerlo ingresando a este enlace: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/index.jsp. Esta es la información y datos que te pedirán:

Información personal: datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos , como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual .

datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar , como lo solicita la página. Colocar la y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la . También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior. En ese punto, suministrar el historial laboral . Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

. Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el y la fecha de inicio y finalización. Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Si quieres revisar el estado de tu registro, deberás acceder a este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/index.jsp. Si encuentras dificultades para seguir estos pasos o necesitas más información sobre este registro, puedes comunicarte con la Plataforma Única de Atención Virtual.

Número telefónico: (01) 640-8655

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Leer aquí: