¿Cuál es el país que más consumo turrón peruano?

El turrón peruano, un postre emblemático de la cultura y religiosidad del país, tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando fue creado por Josefa Marmanillo en agradecimiento al Señor de los Milagros. Este dulce tradicional ha traspasado fronteras, siendo exportado a 13 países en el mundo.

Según datos proporcionados por la Asociación de Exportadores (Adex), las ventas internacionales de turrón peruano han acumulado un total de US$ 200 mil en lo que va del 2024. Tres países sudamericanos están en la lista de compradores, destacando entre ellos Chile, que es el país de la región que más adquiere este dulce.

Exportaciones a Chile

Chile es el principal comprador sudamericano de turrón peruano, con una compra de 1,6 toneladas, valorizadas en US$ 18 mil, lo que representa el 9% de las exportaciones totales de este postre. En comparación, Bolivia adquirió 72 kg de turrón, equivalentes a US$ 1,7 mil, mientras que Venezuela compró solo 9 kg en 2023, valorizados en US$ 510.

Lista de los países que más compran turrón peruano