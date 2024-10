Empate agónico de Cienciano y Cueva destaca

Sobre el final, Cienciano logró empatar el partido frente a la UCV, además Cueva juega su primer partido como titular

Cienciano logró un empate 1-1 como visitante frente a César Vallejo en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este resultado mantiene a ambos equipos en la lucha por cumplir sus objetivos en la temporada, pero el partido marcó un momento especial: Christian Cueva disputó su primer encuentro como titular con el ‘Papá’. Al finalizar el duelo, el mediocampista habló sobre su estado físico y sus aspiraciones de volver a la selección peruana.

También lee:

Christian Cueva feliz por su debut como titular

«Después de mucho tiempo, prácticamente un año sin arrancar un partido, me sentí bien, y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza y espero seguir para terminar de la mejor manera«, expresó Cueva en una entrevista con Liga 1 MAX.

El volante también mencionó que la falta de una pretemporada completa le afectó físicamente, pero aprovechó el parón por la fecha FIFA para mejorar en ese aspecto. «Siempre trato de estar mejor físicamente. Sé que no arranqué la pretemporada con el equipo, pero el cuerpo técnico y mis compañeros me ayudan a mantenerme bien y dar lo mejor de mí», comentó.

Molestia con el arbitraje de Diego Haro

Cueva no ocultó su incomodidad con el desempeño del árbitro Diego Haro, a quien criticó por su labor en el encuentro. «Lastimosamente, hubo jugadas que no se cobraron y se paró tanto tiempo. Eso corta nuestras expectativas como equipo. Estamos en un club grande como Cienciano y merecemos respeto. Desde que regresé a Perú lo dije: no solo los jugadores, también los árbitros deben ver las cosas«, declaró el mediocampista.

Sin embargo, Cueva aclaró que no tiene problemas personales con el árbitro, pero considera que debería haber más diálogo en el campo. «Con Diego (Haro) no tengo ningún problema. En el campo suceden muchas cosas, pero creo que debe haber más diálogo entre jugadores y árbitros para mejorar«, finalizó.

Cienciano sigue en la pelea por la Copa Sudamericana

A pesar del empate, Cienciano continúa en la lucha por asegurar un lugar en la Copa Sudamericana. El equipo del Cusco sigue enfocado en sus próximos desafíos, con la esperanza de lograr la clasificación en la recta final del campeonato.