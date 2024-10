Rodrigo Gonzáles: «Él lo cuenta de forma muy natural»

El popular «Peluchín», arremetió contra el exfutbolista quien precisó que tuvo un hijo cuando se encontraba separado de la madre de sus hijos.

El conductor de televisión Rodrigo Gonzales, conocido como “Peluchín”, no dejó pasar por alto la reciente confesión de Paco Bazán sobre su hijo extramatrimonial. Durante la última edición de su programa, el presentador se mostró visiblemente molesto tras las declaraciones del exfutbolista y actor peruano, afirmando que él ya había revelado dicha información en su programa.

Asimismo, en la trasmisión de su programa de televisión, Rodrigo Gonzáles, criticó duramente a Paco Bazán por haber admitido mediante una entrevista con Magaly Medina, que tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Sin embargo, Bazán explicó que este hecho fue el motivo por el cual su esposa aún no lo ha perdonado, aunque aseguró que en este momento se encontraban separados, “Sí, tuve un hijo extramatrimonial. Estábamos separados”.

En tanto, “Peluchín”, no perdió la oportunidad de arremeter contra el también conductor de ATV, destacando que Bazán había tratado el tema con una ligereza que, según Gonzales, no era coherente con a gravedad de la situación. “Él lo cuenta de forma muy natural, pero lo que me molesta es que lo diga como si fuera un hecho menor, cuando en realidad es algo serio”, indicó el presentador.

Sin embargo, Rodrigo, también aprovechó para recordar que ya había dado a conocer esta información en su programa en dos ocasiones anteriores, lo que llevó a lanzar críticas más agudas hacia Paco Bazán calificándolo de “Sobón” y acusándolo de juzgar a otros con demasiada facilidad, “La ligereza con la que él señala y se burla de los demás no tiene sentido cuando él mismo ha protagonizado episodios de infidelidad”, indicó.