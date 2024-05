Costa Rica cierra de manera definitiva sus zoológicos estatales

Sus 2 zoológicos estatales han confirmado el cierre definitivo, y han trasladado a todos sus animales a centros de rescate

Después de once largos años, El estado aprobó la ley de protección de la fauna, cerrando oficialmente sus dos zoológicos estatales. Alrededor de 250 animales fueron trasladados a centros de rescate como parte de su plan nacional para la conservación de las especies salvajes en su hábitat natural. Aunque ambos complejos deberían haberse cerrado en el 2014, tras la aprobación de la ley en el 2013, diversos motivos judiciales de FundaZoo hicieron que tardara mucho más la clausura. Pero finalmente el gobierno no aprobó la renovación del contrato, lo que llevó al cierre de los zoológicos.

El viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía, Carlos Isaac Pérez mencionó: “Estamos cumpliendo con regulaciones nacionales y acuerdos internacionales. La decisión de cerrar los zoológicos estatales se tomó para llevar a los animales a donde puedan vivir mejor. Estamos comprometidos con hacer de la conservación una realidad”.

Los beneficiados de la nueva ley, es decir los animales, entre los cuales sobresalen un jaguar, un ocelote, caimanes, cocodrilos, monos araña y un perezoso fueron rápidamente trasladados al Centro de Rehabilitación de Fauna Salvaje que se encuentra en las afueras de la ciudad .El país caribeño, a raíz de esta implementación de reforma busca enfocar su visión en construir centros de rescates y santuarios que promuevan la protección y el buen cuidado de los animales rescatados y trasladados de zoológicos, ademas de perpetuar las especies .

Diversos grupos de protección ambiental y defensores de los derechos animales desestiman la premisa. La organización Adda (Asociación Defensa Derechos Animal) en España, estima que existen más de 6 millones de animales que viven en cautiverio “para la distracción humana” y el 10% de las especies están en peligro de extinción. Los zoológicos no aportan en nada significativo en la conservación de las especies amenazadas o en la protección de sus hábitats naturales. Hacen todo lo contrario. No educan al público en especial a los más jóvenes sobre cómo ayudar y cuidar las especies. Continúan transmitiendo una influencia negativa relacionada con la utilización de los animales para entretenimiento.

Aunque los 18 zoológicos privados del país no se ven afectados por la ley, el cierre de los zoológicos estatales es un gran avance y, como tal, fue celebrado por entidades y activistas animalistas. Quienes creen que esta ley no tardara mucho en aplicarse para el resto de zoológicos esparcidos en la región , el movimiento de rescate hacia los animales cada día esta más fuerte en todo el mundo, No sorprenderá tanto cuando esta ley sea aplicada a esos zoológicos que quedan.