Corpac asume cortocircuito en el aeropuerto Jorge Chávez

Presidente de la institución, Jose Barrios Espinoza, confesó que “Corpac tiene responsabilidad” en el problema suscitado durante el fin de semana. Su decisión contradice a lo afirmado por el titular del MTC quien intentó eximirlos de la responsabilidad.

José Barrios Espinoza, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), compareció ante la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, tras ser citado por el presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Soto. Esto se produjo luego de que la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registrara desperfectos técnicos, ocasionando la cancelación y retraso de vuelos, afectando a miles de pasajeros. En sus declaraciones, confirmó que existe una responsabilidad sobre la crisis, pero que no es un tema de mal procedimiento.

Contrario a la postura del MTC, Barrios reconoció que el mantenimiento del cableado no se ha realizado de manera adecuada y que no se había llevado a cabo un cambio del mismo: “El cambio de cableado no se ha hecho; como le digo, estaba programado para enero, de acuerdo a lo que me confirmaron ayer”.

Además, Barrios aseveró que hasta el plan de contingencia falló, ya que tanto este como las luces principales dependían del mismo cableado. “Hay un sistema de luces de emergencia, pero este cable le da electricidad al sistema tanto principal como de emergencia”, confirmó ante el Congreso de la República.

Este sistema de luces tiene 14 años de antigüedad y, según Barrios Espinoza, ha recibido mejoras en algunos aspectos, aunque no se han realizado cambios significativos en el cableado: “Tiene 14 años este sistema de luces, se ha ido seguro mejorando en algunos aspectos. Molesta. A mí también me molesta, decir que se va a hacer, que se va a mejorar, sí. Pero lo tenemos que hacer”.

Corpac establece quién fue el encargado de prevenir el cortocircuito

La situación generó la cancelación y retraso de 129 vuelos, afectando aproximadamente a 10,000 pasajeros, según lo indicado por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Barrios Espinoza manifestó que uno de los principales motivos de esta falta de previsión tiene que ver con la nueva gestión. En sus declaraciones para el Congreso, afirmó que era nuevo en el cargo.

“En esta nueva gestión que ha entrado no sacamos la responsabilidad nosotros. Yo tengo 20 días en el cargo, y los gerentes tienen 4 días. Asumimos los pasivos también y ese es un pasivo, y por eso estoy dando la cara. Tenemos que comenzar a revisar todos los procedimientos de seguridad, pero por favor, que quede claro, nunca estuvo en riesgo la vida de las personas. Molestia, sí; incomodidad, sí; pero no riesgo, riesgo no ha existido”, insistió.

Pese a ello, Barrios Espinoza evitó referirse a que la falta de atención al mantenimiento del cableado interno en los 14 años de funcionamiento del Aeropuerto constituiría una negligencia. Al ser consultado por el responsable de esta falta de atención, Barrios Espinoza declaró que era Karina Obando, encargada del área de mantenimiento de Corpac.

Leer también: