Coronavirus: Recomendaciones para afrontar esta pandemia

¿Qué es Coronavirus?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves que afectan a los pulmones y demás órganos del cuerpo, como una neumonía severa complicada.

Se les llama Coronavirus por el término “corona”, que proviene de una raíz latina que significa corona o anillo de luz, se refiere a la forma del virus bajo un microscopio.

El Coronavirus COVID 2019 es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano, este virus se identificó por primera vez en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Este coronavirus identificado en el 2019 se ha expandido a la gran mayoría de países de mundo y causa la enfermedad conocida actualmente como enfermedad por CORONAVIRUS.

¿Cómo se transmiten las infecciones por coronavirus?

Este virus puede propagarse a través de las gotitas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada habla, tose o exhala.

Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotitas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por coronavirus?

Los virus pueden enfermar a las personas, generalmente con una enfermedad leve o moderada del tracto respiratorio superior, similar a un resfriado común. El coronavirus puede presentar un solo síntoma o más de un síntomacomo secreción nasal, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, sensación de falta de aire que puede durar de un par de días a más.

Período de incubación (tiempo en que el virus ha entrado al cuerpo pero no se han presentado síntomas) según la Organización Mundial de la Salud respecto al COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos.

Una persona que ha sido infectada por el Coronavirus COVID-19 puede contagiar esta enfermedad sin presentar los síntomas, incluso existen casos en que las personas infectadas no se dan cuenta de los síntomas que presentan y/o estos pueden ser muy leves convirtiéndose estos en portadores de la enfermedad.

Mayormente quienes presentan complicaciones mortales es la población adulta mayor o quienes tienen antecedentes de enfermedad crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, VIH entre otras. Sin embargo existe un menor porcentaje de la población joven que presenta complicaciones que los han llevado a la muerte.

¿Qué puedo hacer para protegerme de la enfermedad?

Esté atento a la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/) y a través de las autoridades de salud pública del Ministerio de Salud MINSA (https://www.gob.pe/minsa/).

Debemos tener en cuenta que existen varias medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19, tome en cuenta las siguientes:

Quédese en casa, respete las medidas de aislamiento social brindadas por el Gobierno del Perú como el no salir de casa más que para cosas básicas como comprar alimentos, medicamentos o acudir a bancos. Debe realizar estas tareas solo un miembro de la familia que no tenga riesgos de salud o sea mayor de 60 años.

Lávese las manos con agua y jabón frecuentementecon agua y jabón por al menos 20 segundos, después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

El jabón es la única arma que tenemos para poder eliminar este virus, este inactiva al virus en su superficie. Por ello es muy importante el lavado continuo de manos.

Si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron.

Ventile adecuadamente su hogar, mantenga sus ventanas abiertas en su hogar de preferencia utilice mallas mosquitero en las ventanas. Evite utilizar ventiladores o aire acondicionado.

Evite el contacto cercano con otras personas, mantén de 1 metro a más de distancia con otras personas. No sabemos quién tiene coronavirus y quien no lo tiene ya que hay personas que presentan síntomas muy leves que no saben que tienen está enfermedad.

Evite el contacto con personas que estén enfermas.Es importante mantenga su distancia ya que las personas con infecciones respiratorias que tosen o estornudan pueden ser transmisores de COVID 2019.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, el virus puede permanecer en superficies por días y nosotros tocamos estas superficies con nuestras manos. Al tocarnos manos, nariz y boca podemos contraer esta enfermedad.

Cúbrase la boca al toser y estornudar. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude, o use la parte interna del codo.

Bote los pañuelos desechables que haya usado en una bolsa cerrada a la basura, lávese de inmediato las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos.

Use una mascarilla. Siestá enfermo debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas y antes de entrar al consultorio de un proveedor de atención médica.

Limpie y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente todo los días. Utilice lejía agua diluida en agua, jabón o detergente para desinfectar.

¿Dónde me puedo atender sí creo tener COVID 2019?

Si usted cree que tiene coronavirus es muy importante se comunique con las líneas del MINSA inmediatamente para que le brinden asesoría.