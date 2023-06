Conozca el negocio de alquiler de sonidos

Este es un tipo de negocio que pocas personas comentan, pero que viene manteniendo un gran crecimiento año tras año. Su gran demanda se debe en gran parte a la proliferación de una gran cantidad de eventos en todas las grandes urbes del mundo.

Sepa cuánto dinero tiene que invertir y generar ganancias

Se trata de un segmento que tiende a ser siempre activo en todas las estaciones del año y que tiene mucha demanda en la mayoría de ciudades, ya que el equipo de sonido e iluminación son necesarios en las fiestas, bodas, cumpleaños, reuniones, negocios, ferias, aniversarios, congresos, exposiciones e incluso en una pequeña celebración familiar. Así que hay un amplio mercado para explorar y sus clientes pueden ser los más diversos posibles, pero recuerde que por lo general son personas de clase media y alta los que alquilan los equipos.

¿Cuánto dinero debo invertir?

Inicialmente, debes tener en cuenta el material, pues será con lo que vas a empezar, si tienes que comprarlo o cuentas con él y está en el mejor estado. Otro costo abarcará un espacio donde vas a almacenar los equipos. Acerca de este espacio, es posible ahorrar, pues si cuentas con un parqueadero que no usas, puedes adecuarlo en las instalaciones de tu propia casa, incluso si deseas alquilar un lugar porque no tienes donde conservarlos, éste sería reducido. No obstante, es necesario que cuentes con un medio de transporte que te permita desplazar los equipos hasta el lugar donde va a usarse.

¿Necesito contratar personal?

Es necesario que, si no tienes conocimiento acerca del mantenimiento o el manejo de este tipo de equipos y su funcionamiento de forma más específica, investigues en ello y, además, cuentes con personal capacitado para que, en cualquier momento, atienda a tu solicitud en caso de que ocurra algún problema.

Evalúa muy bien el perfil de los candidatos para determinar con cuáles de ellos podrías trabajar, puesto que comprende una importante responsabilidad, no solo por el desplazamiento de los equipos, sino porque, deberás evaluar las referencias en trabajos anteriores, pues se requiere de personal honesto y responsable, que no suponga un riesgo ni para los clientes ni para tu negocio.

Requisitos para ofrecer alquiler de sonido e iluminación

Como cualquier negocio, es necesario que cuentes con una serie de permisos y licencias para poder poner en marcha tu negocio, dentro de los parámetros establecidos por las autoridades encargadas del mercado y su gestión dentro del lugar donde te ubicas.

Los trámites legales tienden a variar dependiendo de la zona y la región en la que te encuentres. Consulta con un asesor que te proporcione la información necesaria sobre los documentos que vas a necesitar y así, establecer tu propio negocio de forma legal sin convenir riesgos futuros.

Necesidades de tu negocio

No estás vendiendo un producto, sino que, estás ofreciendo un servicio, por lo que deberás equiparte de los elementos que necesitas. El área estructural en cuanto al servicio que vas a ofrecer comprende la obtención de la compra de equipos para el sonido y la iluminación que, usaremos posteriormente para ofrecer en alquiler o renta.

Con el paso del tiempo y tu posicionamiento en el mercado, puedes adquirir otro tipo de artículos que sean capaces de satisfacer completamente las necesidades de los clientes que se acerquen a tu local, pues esto supone un método adicional para nuevos ingresos. Estos elementos pueden ser: micrófonos, globos para la iluminación, mesas de sonido, cañones de luces led, pantallas grandes y demás.

¿Cómo promocionar mi negocio?

Puedes poner un aviso en el lugar donde almacenes los equipos con medios de contacto como teléfono, correo electrónico y página de internet. Este último punto es importante, pues al no tener un sitio de recepción, los transeúntes tendrán la oportunidad de tomar tus datos y contactarte de forma directa.

Aparecer en internet permite a los clientes comunicarse con mayor flexibilidad, además que te permite estar en contacto constante con ellos para así, implementar las necesidades que ellos presentan. En esta misma medida, es necesario que, en los volantes, avisos publicitarios, anuncios y demás, estén estos mismos datos.

Consejos para ofrecer alquiler de sonido e iluminación

Tienes la posibilidad de crear lazos y asociaciones con el fin de estar en contacto con negocios en el mercado similares para así aumentar las oportunidades de negocio, pues se tratará de agencias de fiestas que podrán contratar tus servicios de equipo de sonido e iluminación ocasionalmente.

Es muy importante que te asegures de contar con personal técnico para las revisiones regulares de todos los dispositivos con los que trabajes, que estas personas sean de confianza y puedan acudir a tu servicio cuando lo requieras. También es recomendable establecer acuerdos de responsabilidad conforme a cómo se entrega el aparato (condiciones presentes), de esta manera evitas tener problemas con los clientes en caso de daños o fallas.

Leer también: