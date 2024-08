Congreso saca cara por Patricia Chirinos tras las agresiones en un bar

El Congreso ha emitido un comunicado en respuesta al escándalo ocurrido en el bar La Noche de Barranco, donde los congresistas Patricia Chirinos, de Avanza País, y Luis Aragón, de Acción Popular, fueron agredidos tanto física como verbalmente.

“Ante los actos de violencia, rechazamos la agresión sufrida por los congresistas Patricia Chirinos Venegas y Luis Ángel Aragón Carreño, quienes fueron víctimas de violencia física, insultos y frases agraviantes”, comienza el comunicado del Legislativo.

El Congreso enfatizó que cualquier acto de violencia no debe ser normalizado y que la tolerancia debe prevalecer. Además, instó a la ciudadanía a promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, sin discriminación alguna. “Exigimos a las autoridades competentes actuar de acuerdo a las normas vigentes para sancionar a los agresores, y que tan censurables conductas no vuelvan a ocurrir”, concluye el comunicado.

Patricia Chirinos respondió a las agresiones

Tras el incidente, la congresista Patricia Chirinos se pronunció a través de X. En su mensaje, rechazó la violencia sufrida y criticó la falta de tolerancia entre los ciudadanos.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante”, publicó Chirinos.