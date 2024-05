Conductor Paco Bazán defiende firmemente su castidad

El conductor defiende su castidad y niega relación con compañera de canal

El conocido presentador de “El deportivo en otra cancha” aclaro rumores sobre tener una relación con su compañera de trabajo del mismo canal y conductora de ATV noticias Ely Yutronic.

En su defensa, el conductor de ATV afirmó que su abstinencia sexual se mantiene firme tras un comentario de su también colega Magaly Medina quien dijo en su programa que había supuestamente coqueteado con Yutronic en la entrevista que le realizo el ex futbolista.

“La única que aprecio sinceramente en esta industria, y no tiene que ser recíproco, en estos 14 años que estoy al frente, es a Magaly Medina. Siento una simpatía genuina, admiro su trabajo y me parece que es una máquina. Madrina, si no se te ha cruzado la invitación es porque a esa hora duermes. No hemos querido incomodar tu sueño”, expresó sobre los motivos por los que no ha invitado a Magaly Medina a su set.

Paco Bazán también le hizo saber a la presentadora que su programa deportivo es exitoso gracias a que se emite después del suyo. “Todo esto se ha podido lograr gracias a tus números, a tus socios comerciales, es tu canal. Magaly, no necesitas invitación. Sería increíble que estés acá, cuando quieras”, le aseguró Bazán.

Sobre su castidad el conductor menciono que constantemente renueva su voto “Me pongo de rodillas y le digo al señor: Que esta muerte a mí mismo, al placer, al deseo, a mi carne, que esta renuncia a todo lo que ofrece la sexualidad y el sexo, esta muerte a mí mismo como hombre, sea la muestra del amor tan grande que siento hacia ti”.

Y negó tajantemente en estar en coqueteos con Ely Yutronic. “Yo sigo firme en mi castidad. Todo lo demás es show, nunca va a pasar nada, lo prometo. No hay ninguna intención de mi parte con ninguna mujer”, Sentenció.