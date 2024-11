Compositor del “Cervecero” exige pago a Cueva y Pamela Franco por utilizar su canción

Christian Cueva y Pamela Franco sorprendieron a sus seguidores con su versión del popular tema “El Cervecero” que lo promocionan en todos lados

La pareja ha interpretado la canción durante sus presentaciones recientes, obteniendo gran aceptación del público. Sin embargo, el éxito de esta colaboración enfrenta un desafío legal que podría poner en riesgo su continuidad musical.

Compositor exige compensación económica por derechos de autor

El conflicto surgió cuando José María Yzazaga Quispe, compositor original de ‘El Cervecero’, denunció públicamente que no se respetaron los derechos de autor en esta nueva versión. Según sus declaraciones en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Yzazaga exige un pago de 200 mil soles a la pareja por el uso no autorizado de su obra. “Si Armonía 10 me pagó 100 mil soles en su momento, Christian (Cueva) y Pamela (Franco) tendrían que pagarme el doble”, afirmó el compositor, asegurando que no cederá sin recibir una compensación justa por su creación.

Hasta ahora, ni Cueva ni Franco han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones, mientras la controversia divide opiniones entre sus seguidores. Algunos apoyan al compositor, mientras que otros defienden a la pareja, cuya interpretación sigue siendo un éxito en diversos escenarios.

Christian Cueva sorprende en Arequipa con show gratuito

Durante una reciente presentación en Arequipa, Pamela Franco cantó por primera vez en vivo su versión de ‘El Cervecero’, acompañada por Christian Cueva. Lo que llamó la atención fue que el futbolista no cobró un sol por su participación en el evento.

Según el empresario a cargo del espectáculo, el contrato solo contemplaba el pago por la presentación de Franco, y la participación de Cueva fue voluntaria. “Solo se ha pagado por el show de Pamela. Christian llegó aparte y no cobró. La gente disfrutó muchísimo del espectáculo”, comentó el organizador en una entrevista con ‘América Hoy’.

Además, el empresario destacó la sencillez y profesionalismo de ambos artistas, señalando que el único requerimiento de Cueva fue agua mineral, un gesto que resaltó su humildad.

La química entre Pamela Franco y Christian Cueva detrás del escenario

Tras su show en Arequipa, cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron un momento íntimo entre la pareja detrás del escenario. En las imágenes, se observa a Pamela cantándole de cerca a Cueva, tomándolo de los brazos y dándole un beso, revelando una faceta cariñosa que suelen mantener alejada del público.

Aunque durante sus presentaciones evitan manifestaciones románticas explícitas, este acercamiento detrás de cámaras reafirma la conexión afectiva que ambos comparten. Los rumores sobre la fortaleza de su relación se ven reforzados por estos gestos, que muestran la química que han construido en su vida personal y artística.