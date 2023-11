“Con fondos no ejecutados se puede aumentar pensiones hasta S/ 1700”

DIRIGENTE MARIO CHÁVEZ DEMUESTRA QUE ANUALMENTE SE DEVUELVEN AL ESTADO HASTA 30 MIL MILLONES DE SOLES

Por: Pablo Boggiano B.

El Centro Federado de Organizaciones de Pensionistas del Perú envió a la comisión de presupuesto del Congreso de la República que preside el congresista José Enrique Jeri, el oficio 058 -2023 – CFOPP, en el que solicita el incremento de las pensiones para régimen 19990, además que se incluya en el presupuesto para el año fiscal 2024. En entrevista con El Men, el ingeniero Mario Chávez Herrera, quien lidera la propuesta, afirma que existen los fondos para el incremento pensionario, que con 5 mil millones adicionales o con el 5% de los presupuestos no ejecutados las pensiones no solo quedarían en una RMV sino podrían incrementarse en 1, 600 o 1, 700 soles.

-¿Qué recientes iniciativas ha desarrollado el Centro Federado de Pensionistas del Perú?

El día martes tuvimos una invitación de parte de los congresistas Jaime Quito y Pasión Dávila, realizaron una audiencia descentralizada y pensábamos que iban a llegar más integrantes, de la comisión de trabajo que está integrada por 20 titulares, no han mirado con buenos ojos, ni a los trabajadores ni a los pensionistas. Este evento se ha realizado y ha sido todo un éxito porque ha contado con la participación de 50 organizaciones de trabajadores, donde se le ha alcanzado al congresista Dávila, documentos, lo mismo, que al congresista Jaime Quito, referente específicamente a que por su intermedio interceda en la comisión de presupuesto que ya también en el mes de setiembre se le entregó al presidente de la comisión de presupuesto, el congresista Jeri, a que se considere dentro del presupuesto, en una Disposición Transitoria el incremento de pensiones.

-¿Que se le pide agendar a la comisión de presupuesto?

A que se dé cumplimiento a la sentencia 0009/2015 del TC y como usted sabe una sentencia que dio espacio de 3 años a que se cumpliera en nivelar la pensión mínima con la remuneración mínima vital. Lamentablemente el TC, con este actual presidente, ha derogado la resolución que conformaba la comisión supervisora de sentencia. Bien, para los congresistas, el ejecutivo no cumple, se zurra en una sentencia constitucional, no aprueba un sol para el incremento de pensiones y esperemos que ahora en la comisión de presupuesto, que a más tardar debe estar con el dictamen terminado para presentar el día 27, 28 y 29 debatirse en el pleno, ojo, que si no se aprueba en el presupuesto fiscal del 2024, la partida para incrementos no vamos a tener aumento de pensión.

-Se mostraron desde un inicio en desacuerdo con la reforma previsional del ejecutivo

Esa reforma previsional presentada por el ejecutivo que amarra ese incremento de 100 soles, es una reforma que no está de acorde con la realidad nacional, porque desconoce muchos principios de lo que son las actuales normas. Lo único que se quiere hacer con esta reforma es empoderar a una ONP que está totalmente descalificada porque sus miembros integrantes no actúan debidamente en lo que se refiere a la calificación de pensiones, para los pagos de los bonos, el bono complementario de jubilación minera que quieren sustraer 112 millones del fondo complementario de jubilación minera y la explicación que da no es técnica, porque ellos reconocen que el monto que nos hizo saber la SUNAT a nosotros, es lo mismo que ellos han recibido; sin embargo, 5 no puede ser igual a 3, lo que está pasando ahorita es que los 332 millones de soles que transfirió la SUNAT al Fondo Consolidado de Reservas del fondo complementario lo han convertido en 219 millones de soles.

-Ustedes como plataforma han propuesto montos como 1,025 para equiparar con la RMV que puede ser la mínima, pero podrían tener pensiones más altas…

El asunto pensionario es totalmente técnico, lamentablemente el régimen 19990 que fue prácticamente vulnerada por la Ley 25967 que la modifica y ya no le da el sentido para lo cual se había formado, se entiende que la ONP por más que diga que es un fondo solidario, que se comparte, la ONP tiene en sus documentos, en sus estados, la capitalización o las cuentas individuales que cada uno aportamos, es la norma.

Tendría que hacerse una reforma cuando pasó del IPSS al sistema nacional de pensiones, hubo un robo de casi 40 mil millones de dólares, que se ha denunciado oportunamente y que el ministerio de Economía con sus respuestas no la quiere reconocer.

“ES FALSO QUE NO HAYA CRECIMIENTO ECONÓMICO”

-¿Por qué no utilizar el dinero de Presupuestos no ejecutados y mejorar los montos a percibir o sea 1,500, 1,700 2,100 soles, montos más reales?

Por eso le decía, por más que el Sistema Nacional de Pensiones sea un sistema solidario, compartido, la ONP lleva la cuenta individual de cada uno de los aportantes, sino que no lo manifiestan. Cuando uno lee las normas no de ahora, incluso muy anteriores, ahí dice bien claro: la ONP llevará las cuentas individuales de todos los trabajadores, ¿qué sucede?, que hay compañeros trabajadores que no llegan por la forma cómo se calcula, el sistema para calcular la pensión, a usted le calculan su nivelación de referencia que debe ser finalmente su pensión y solamente le aplican el 40% o sea que si a usted le calculan referencia mil soles, le dan una pensión mínima de 400 soles cuando deberían darle los mil soles y ahí vamos a lo que usted está indicando, ¿por qué tiene que ser 40%? eso no es técnico, y eso se llama robo, y es más, cuando se muere el causante, entonces la viuda gana la mitad, es otra cosa que también venimos luchando.

Nosotros como Centro Federado, la Confederación General de Pensionistas del Perú, cuando usted me dice de los montos no ejecutados, ese documento lo he presentado al presidente de la comisión, a la presidenta de la República, al ministro de Economía, porque cuando, ellos dicen: ‘no se les incrementa porque no hay crecimiento económico’. En un país cuando no hay crecimiento económico, no hay evolución presupuestaria.

-Se les ha dado 600 soles a los empleados públicos, se le pudo dar lo mismo a los pensionistas

El bono ese que han creado incluso para los diplomáticos, cuando hemos presentado nosotros la sustentación para que se dé el incremento y se cumpla la sentencia del TC le hemos dicho a la comisión de presupuesto, al ministro Alex Contreras, a la presidenta de la República que es falso que no haya crecimiento económico, y eso lo puede decir cualquier economista.

Si no hubiera crecimiento económico no hubiera evaluación presupuestaria, el año 2010 el presupuesto del estado fue de 80 mil millones de soles, el año 2022 fue 217 mil millones de soles, ¿ha habido crecimiento económico o no ha habido crecimiento económico?, también se le demuestra que con el 5% de los fondos no ejecutados, se puede dar solución a la álgida situación que vivimos los adultos mayores.

-Bajo esa premisa, del 5% ¿a cuánto deberían llegar los sueldos de los pensionistas?

La planilla de los pensionistas de este año que se está ejecutando está por los 10 mil millones de soles, si nosotros consideramos, todo lo que no se ha ejecutado, desde el 2010 hasta el 2022 suman casi 200 mil millones de soles. Por eso le decía, necesitamos para doblar el sueldo tener un presupuesto ya no de 10 mil millones de soles, si no de 15 mil millones de soles, y entonces se pondría la remuneración mínima vital, de 500 a 1,025 soles de ahí empecemos.

Todas las pensiones se incrementarían sin tener que utilizar el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales que es un fondo que garantiza en algún momento, si hay un quiebre, poder tomar esos fondos para seguir cubriendo las pensiones del casi millón de pensionistas que tenemos en diferentes regímenes.

-1,025 como mínima, pero podría haber mejores pensiones, 1,500, 1700 por ejemplo…

Empezaríamos esto progresivamente como dice la sentencia del TC, ya se han cumplido 3 años y equiparar la pensión igual a la RMV.

-En un inicio…

A 1,025 soles y eso haría que todas las pensiones, porque la curva salarial no puede ser descendente, o sea no puede haber una pensión mínima de 1025 y todo se queda hasta 893 descendente. No, económicamente y técnicamente en las curvas salariales tienen que ser ascendentes, entonces la pensión máxima estaría subiendo quizá a 1,700, 1,600, eso más o menos costaría para incrementar y poner esa realidad casi unos 5 mil millones de soles adicionales que hay de los fondos no ejecutados que anualmente se devuelven 25 mil, 30 mil millones de soles, se cumpliría con hacer justicia a nosotros que hemos trabajado 30, 35, 40, 45, 50 años y hemos sido parte del crecimiento económico, porque con nuestro trabajo ha habido crecimiento económico, con nuestro pago de impuestos ha habido movimiento económico y no se nos toma en cuenta.

