Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo son una gran oportunidad para demostrar tus habilidades y experiencia. Y hay algunos aspectos que pueden ayudarte a resaltar más y ganar unos cuantos puntos extra con el reclutador. Si estás próximo a una cita, aquí te damos algunos consejos para una entrevista de trabajo y así podrás llegar con más preparación y confianza.

CONSEJOS

Investiga sobre la empresa:

Haz tu tarea de investigador y descubre todo lo relacionado con la empresa con la que tendrás una entrevista. Un aspecto mal visto por parte de los reclutadores es que no sepas para quién te estás entrevistando, pues demuestras que no tienes mucho interés. Por lo tanto, no esperes a que el entrevistador te haga la pregunta: “¿Qué sabes sobre nuestra empresa?”. Demuestra que estás interesado y que hiciste tu tarea.

Recuerda que basta con que visites el sitio web de la empresa para conocer qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus valores, su cultura y los éxitos recientes. También, en caso de que tengan un blog, lee los artículos que publican para que conozcas más sobre su producto o servicio. Otra cosa que puedes hacer es investigar el nombre de la empresa en algún buscador para conocer las noticias más recientes. Puede haber un evento o premio que hayan ganado recientemente y podrías hacer mención de ello durante tu entrevista.

Alístate con tiempo y sal sin prisas:

Un día antes de tu entrevista intenta irte a dormir temprano y alista más de dos alarmas en caso de que alguna falle o no la escuches. También puedes pedirle apoyo a alguien que viva contigo para que se asegure de que te despiertes a una hora específica. Si vives solo, pídele a alguien que te llame insistentemente hasta que contestes.

Mientras te alistas, trata de desayunar bien, pero nada que pueda caerte pesado, pues los nervios te podrían jugar en contra. Prepara lo que te vas a poner y cerciórate de que todo esté bien limpio.

Revisa la ruta que debes tomar para llegar al lugar de la entrevista y sal con buen tiempo de antelación, pues no sabes si algo puede suscitarse en el camino. Es mejor que llegues temprano y esperes a que sea el reclutador el que tenga que esperar por ti. Verás que cuanto más preparado vayas, mejor te sentirás. No olvides llevar una buena actitud y hasta tus mejores chistes en caso de que te sientas en confianza de decirlos.

Repasa tu experiencia profesional:

Suele pasar que te preguntan por tus trabajos anteriores, y debido a los nervios puedes llegar a titubear. Y para que esto no pase lee tu hoja de vida y resalta lo que te gustaría que escucharan de ti durante la entrevista. Habla en positivo sobre tus tareas anteriores, describe tus logros y proyectos más importantes, por supuesto, que estén más relacionados con el cargo al que estás aplicando. Trata que suene como una historia para captar la atención del entrevistador.

También puedes añadir un discurso de máximo 2 minutos en el que expreses tus fortalezas, habilidades, lo que más te apasiona que esté relacionado con el cargo y finalmente, qué puedes aportar si eres seleccionado.

La ropa dice mucho de ti:

Todo comunica; tu ropa, los accesorios, la forma en que llevas tu cabello. La primera impresión puede ser determinante, y lo ideal es que uses ropa acorde al sector en el que te estás presentando como candidato. Opta por verte formal, bien presentado, con pulcritud. Evita distracciones como escotes, accesorios coloridos o grandes, exceso de maquillaje, peinados demasiado elaborados. Imagina cuál es esa imagen profesional que deseas proyectar.

Presta atención a tu lenguaje corporal:

Evita cruzar los brazos, las manos escondidas, no toques constantemente tu cara. Controla los movimientos de tus piernas, los pies y tu tronco; aunque son inconscientes pueden transmitir tus nervios. Siempre mira a los ojos al entrevistador y trata de mantener una expresión sonriente.