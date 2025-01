¿Cómo le fue a ‘Ñol’ como DT?

Así le fue a Solano, quien se convertiría en técnico interino de la Bicolor

El exasistente de Ricardo Gareca en la Selección peruana, Nolberto Solano, parece que estaría cerca de volver a la Videna, pues según informaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tendría todo arreglado para que el popular ‘Ñol’ sea el técnico interino del combinado patrio.

Y es que esta no sería su primera experiencia como entrenador, pues anteriormente ha dirigido a equipo como Universitario de Deportes y hasta en clubes de otros países como en Inglaterra y hasta en Suecia.

Es por ello, que en “El Men” te daremos a conocer cuál ha sido el historial de los equipos a los que ha dirigido Solano y cómo le fue de estratega.

‘ÑOL’ ARRANCÓ EN LA ‘U’

Nolberto Solano se puso el buzo de Universitario el 31 de mayo del 2012, siendo el cuadro crema su primer reto como técnico tras haber estudiado en Inglaterra. ‘Ñol’ agarró el equipo luego de la polémica salida de José Guillermo del Solar.

El ‘Maestrito’ duró cerca de un año en el banquillo merengue. A pesar de debutar auspiciosamente con una victoria por 3-1 ante Inti Gas en el Monumental, sus resultados no fueron buenos. En aquella temporada, la ‘U’ terminó en el undécimo puesto de la tabla del Torneo Descentralizado y ni siquiera clasificó a la Copa Sudamericana.

Solano dirigió en total 29 partidos, de los cuales ganó 12 (ocho de local y cuatro de visita), perdió ocho (tres de local y cinco de visita) y empató nueve (cinco como visitante y cuatro en casa). Es decir, sacó 45 puntos de los 87 en juego.

DIRIGIÓ AL JOSÉ GÁLVEZ

Un año después de dirigir a los cremas, en el 2013 Solano se hizo cargo del primer equipo de José Gálvez de Chimbote. No obstante, lejos de darse una situación distinta, también la pasó mal en cuanto a resultados. Dirigió 16 partidos, perdió 10, empató 3, ganó 3 y dejó al conjunto chimbotano en zona de descenso.

DURÓ POCO EN EL FÚTBOL CANADIENSE

Doce meses después, Nolberto Solano duró 4 meses en el Internacional de Canadá como nuevo director técnico. La primera experiencia como entrenador en el extranjero fue corta y se fue por motivos extradeportivos.

“El equipo que venía dirigiendo fue desafiliado por tener tres meses de deudas. Sucede que algunos sponsor le fallaron a la persona que tuvo a su cargo el club y acá, en Canadá, si no puedes pagar no sigues participando” explicó Solano en aquel entonces.

FUE CONVOCADO POR GARECA

A pesar de sus experiencias anteriores, Ricardo Gareca lo convocó como su asistente técnico en la Selección peruana, posición que ocupó entre 2015 y 2022.

Durante este tiempo, el equipo logró clasificar a un Mundial, disputar un repechaje y alcanzar el subcampeonato en la Copa América 2019, sin embargo, tras la salida de Gareca, hubo especulaciones sobre su posible sucesión al mando de la Bicolor.

No obstante, su desempeño bajo como entrenador de la Sub 23 en 2019 parece haber sido determinante para que esto no ocurriera.

ENTRENÓ AL ESKILSTUNA DE SUECIA

En julio del 2023, Solano fue oficializado como nuevo entrenador del AFC Eskilstuna, de la segunda división de Suecia, donde llegó con gran expectativa, pues en el país nórdico se conocía el pasado de ‘Ñol’ como jugador.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Solano fue sacado del puesto, debido a que registró una seguidilla de malos resultados (seis compromisos sin sumar de a tres); entonces, desde la institución confirmaron que la etapa del estratega nacional había llegado a su fin.

DIRIGIÓ EN SÉPTIMA DIVISIÓN DE INGLATERRA

En mayo del 2024, el Blyth Spartans, de la Northern Premier League (7ma. división inglesa), decidió hacerse con los servicios del estratega nacional, algo que emocionó mucho al ‘Maestrito’, quien aseguró en ese momento que esa sería su verdadera gran oportunidad.

Sin embargo, su suerte fue la misma como en Suecia, pues solo duró al mando de los Blyth Spartans por poco más de tres meses, luego de una decepcionante racha de malos resultados. La mala racha de Solano fue de 0 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

SOLANO EN FC SAN MARCOS

Tras su mal paso en Inglaterra, Solano firmó como nuevo técnico del FC San Marcos, de la Liga 2 de Perú. A diferencia de sus reveses como entrenador en los anteriores equipos, la mala suerte lo siguió acompañando, ya que logró que el club gane sus partidos y llegue a los cuartos de final para poder pelear uno de los cupos para la primera división.

No obstante, el FC San Marcos no perdió en la cancha, sino en mesa, pues fue sacado de la competencia debido a una sanción de parte de la Federación Peruana de Fútbol debido a temas laborales.

Solano, ídolo como futbolista, no ha tenido el arranque esperado en su carrera como técnico. Por ahora, el éxito que alcanzó vestido de corto no va de la mano con los resultados negativos que viene consiguiendo con el buzo puesto. Veremos qué tal le va en la Selección, si es que se concreta dicha información.