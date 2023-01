Cómo fue la detención del exluchador Andrew Tate por trata de mujeres

La policía de Rumania arrestó en la tarde del jueves al excampeón de kickboxing británico-americano y reconvertido en influencer, Andrew Tate, junto a su hermano, Tristan, por su supuesta implicación en una red de tráfico de personas que forzaba a mujeres a grabar material pornográfico para su posterior distribución.

Está involucrado en una red que obligaba a mujeres a crear contenido pornográfico

Los dos hermanos captaban mujeres a las que embaucaban. Luego, las trasladaban a una villa ubicada en la pudiente localidad de Voluntari, a las afueras de Bucarest, donde las retenían y explotaban, según la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo de Rumanía.

Además de los hermanos, hay otros dos arrestados a los que también se les acusa de obligar a mantener relaciones sexuales que filmaban en vídeos y que, después, ofrecían en Internet a cambio de dinero para lograr importantes beneficios económicos, según detalló en un comunicado la brigada contra el crimen organizado, que no precisó en la nota la identidad de los detenidos en un principio.

GRANDES CANTIDADES DE DINERO

Pero los medios rumanos sí los han identificado como Andrew Tate y su hermano. Con actos de violencia física y coerción mental, mediante la intimidación, la vigilancia constante e invocando supuestas deudas, la red “reclutaba y explotaba a jóvenes para crear vídeos pornográficos destinados a su distribución a cambio de una tarifa en sitios webs especializados, especialmente Onlyfans”, apunta la Fiscalía rumana. Eso llevó a la red a obtener “jugosas cantidades de dinero”.

Aunque la investigación se remonta a abril, la detención de Tate se ha producido solo unas horas después de su enfrentamiento con la activista medioambiental Greta Thunberg en Twitter. El polémico personaje había sido expulsado de esta red, hasta que Elon Musk se hizo con el control de la empresa y le permitió regresar en noviembre. Esta semana, Tate, misógino y negacionista también del cambio climático, intentó provocar a Thunberg con un tuit en el que presumía de los gases que emiten sus 33 coches.

“Por favor, dame una dirección de email para que te pueda mandar una lista completa de mi colección de coches y sus enormes emisiones”. “Sí, por favor, ilumíname. Mándame toda la información a energíadepenepequeño@búscatelavida.com”, fue la respuesta de Thunberg, que acumulaba más de 3,3 millones de “me gusta” y más de 230 millones de visualizaciones.

Los cuatro sospechosos, que han pasado a disposición judicial durante 24 horas, plazo que un juez podría extender hasta 30 días, constituyeron en 2021 un grupo criminal organizado “en territorio rumano”, aunque también se investigan sus actividades en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido.

La presunta organización criminal engañaba a las mujeres en EU y el Reino Unido para llevarlas a Rumania, donde vivían desde hace tiempo los miembros de la banda. Allí, las engatusaban mediante el método lover boy (amante, en inglés) y les prometían matrimonio.

HERMANOS SOSPECHOSOS

Los dos hermanos británicos son sospechosos de obtener grandes sumas de dinero con las que han comprado casas, autos de lujo y criptomonedas. La investigación se inició en abril, cuando la brigada contra el crimen organizado comenzó a indagar el caso de una joven estadounidense secuestrada en Voluntari por los dos ciudadanos británicos, ha informado la policía.

La investigación y persecución de las actividades delictivas han conducido hasta el momento a la identificación de seis víctimas que cayeron en esta red mafiosa. Incluso, una de ellas habría sido violada dos veces en marzo por uno de los presuntos integrantes de la banda. La brigada antimafia esperó a que los hermanos regresaran a Rumania para actuar. Según imágenes difundidas, tropas especiales de la Gendarmería entraron por la fuerza en la villa y en otros lugares para proceder a la detención.

Tate ha sido expulsado de otras redes sociales por sus comentarios que en muchas ocasiones incitan al dio. Tate se hizo famoso tras su paso por la versión británica de Gran Hermano, de la ha que fue expulsado tras publicar un vídeo en el que aparece golpeando a una mujer. Al ingenioso tuit de Thunberg, Tate respondió con otro vídeo sentado en una habitación y fumando un puro:

“Liberando gases de efecto invernadero”, dice mientras fuma. “Por favor, tráeme pizza [le dice a una persona que no aparece en el vídeo], pero asegúrate de que el cartón no haya sido reciclado”. La mañana de este viernes Thunberg ha escrito en Twitter: “Esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza”.