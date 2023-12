Cómo evitar incendios en casa por luces navideñas

CONOCE LO QUE DEBES TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPRARLAS Y COLOCARLAS

Las brillantes luces navideñas son una de las decoraciones que no deben faltar en el árbol de Navidad, para darle un toque más alegre, festivo y colorido a nuestro hogar. Sin embargo, podrían causar siniestros si pasamos por alto algunos detalles. ¡Cuidado! En este nuevo artículo de tu diario El Men te decimos en qué debes fijarte al comprar luces navideñas para evitar incendios.

¿Qué significan las luces navideñas en el árbol?

Las luces navideñas en el árbol de Navidad no solo aportan un toque de belleza y elegancia al pino navideño, también poseen un gran significado, ya que sus hermosos destellos simbolizan a la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús, añadiendo un componente espiritual a la decoración.

Más allá de ser un adorno, son un símbolo de alegría, esperanza y unión durante las fiestas decembrinas. Sin embargo, la mayoría de los incendios en esta temporada son causados por las luces navideñas, sobre todo si conectamos varios enchufes en un mismo contacto. Este tipo de hechos pueden destruirse en 48 segundos y extender el fuego a otras áreas de la casa.

¿En qué fijarse al comprar luces navideñas?

Si estás pensando en comprar luces navideñas, toma en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de evitar un trágico accidente en casa:

Comprar luces de calidad: invierte en luces navideñas de calidad de fabricantes reconocidos. Estas suelen estar diseñadas con materiales resistentes al calor y a la humedad, reduciendo el riesgo de incendio.

Elegir luces LED: las luces LED son más eficientes en energía y generan menos calor que las luces incandescentes, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

Luces pasadas: Si piensas utilizar las luces que guardaste el año pasado, comprueba que se encuentren en buen estado ya que la humedad puede haberlas dañado.

Inspeccionar las luces antes de comprarlas: antes de comprar, examina las luces en busca de cables pelados, conexiones sueltas o daños visibles. No compres luces dañadas.

¿Cómo colocar las luces navideñas en el árbol para evitar incendios?

La manera en que se colocan las luces navideñas también podrían salvarnos de un accidente en casa. Por ello, no dudes en prestar mucha atención a las siguientes recomendaciones para que esa ‘feliz Navidad’ no se convierta en un amargo recuerdo.

No sobrecargues los enchufes: evita conectar demasiadas luces en un solo enchufe o toma de corriente. Sigue las recomendaciones del fabricante para el número máximo de luces que se pueden conectar en serie.

Utiliza extensiones de calidad: si necesitas usar una extensión, asegúrate de que sea de alta calidad y adecuada para uso en exteriores si las luces se colocarán afuera.

Utilizar las luces por periodos: mantener prendidas las luces, que usualmente adornan los arbolitos de Navidad y los nacimientos, por un periodo de una hora y media, o dos horas, a lo mucho. Después de media hora pueden volver a encenderlas.

Recuerda que, al estar conectadas, con el paso del tiempo las luces navideñas van generando calor a su alrededor. Si se concentran muchas de ellas en un mismo lugar, la temperatura aumentará y esto podría provocar que el plástico se derrita, generar un cortocircuito o hasta un incendio.

Apaga las luces cuando no estén en uso: no dejes las luces encendidas durante toda la noche o cuando no estés en casa.

Evita el contacto con materiales inflamables: asegúrate de que las luces no entren en contacto con materiales inflamables. Procura que estén a una distancia prudente de cortinas, muebles, alfombras y de los propios regalos. Una chispa podría ser suficiente para provocar una tragedia.

Mantén las luces lejos del agua: si utilizas luces exteriores, asegúrate de que estén diseñadas para resistir la humedad y la lluvia. Mantén las conexiones y enchufes protegidos de la humedad.

Apaga las luces antes de acostarse: antes de irte a dormir, apaga todas las luces navideñas para reducir el riesgo de incendio mientras duermes.