Comisión de Fiscalización pide investigar fuga de Vladimir Cerrón

Con 11 votos a favor, se aprobó el pedido que pasará al Pleno. Ministro del Interior fue citado para este viernes para que responda ante este caso.

Confirmado. Con 11 votos a favor, la comisión de Fiscalización aprobó el pedido para solicitar al Pleno facultades investigadoras. Esto, para ver el caso de la fuga de Vladimir Cerrón, en el que se habría usado el vehículo presidencial asignado a la presidenta Dina Boluarte.

El reclamo tendrá que ser aprobado en el Pleno este jueves. En la referida comisión, también se dio luz verde para que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asista este viernes. El evento será a las 10:00 am.

Lee También:

Antes de la votación, el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, aseguró que estaba a favor de que Santiváñez, concurra a la comisión de Fiscalización para que explique sobre la fuga de Cerrón, quien lleva 334 días prófugo de la justicia.

El presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señaló que espera que en el Pleno se apruebe el pedido de facultades investigadoras para que no ocurra lo que pasó en la comisión del período anterior, a cargo de Segundo Montalvo, que al no contar con dichas prerrogativas no podía citar de grado o fuerza a los testigos e investigados que se resistían a concurrir.

Según Burgos, la investigación será amplia e incluirá los presuntos chats de los congresistas Américo Gonza y Margot Palacios. Estas conversaciones fueron difundidas el último martes en WillaxTV, en los que ambos habrían conocido detalles de la fuga de Cerrón.

El titular de Fiscalización dijo que los congresistas que estuvieron en el zoom en el que participó Cerrón, hace casi un mes, también tendrán que responder sobre el paradero de su líder. Esto, porque lo podrían conocer.

Burgos no descartó tomar la declaración de la presidenta Dina Boluarte. Santiváñez, como se recuerda, ha señalado en reiteradas oportunidades de que conoce el paradero de Cerrón; pero hasta ahora no lo captura.