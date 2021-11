Comerciante de Wuhan fue el caso 0 de coronavirus en el mundo

En vez de corresponder a un hombre que nunca había estado en el mercado de animales de Wuhan, como sostuvo la OMS, el primer caso con la COVID-19 es el de una vendedora que trabajaba en este mercado, según un estudio.

Estudio publicado en Science sostiene que la vendedora del mercado contagio el virus

El primer caso de COVID-19 identificado en la ciudad china de Wuhan, presentado como tal por un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), data en realidad de unos días después, afirma un científico de alto nivel en un artículo publicado el pasado jueves en la prestigiosa revista Science.

En vez de corresponder a un hombre que nunca había estado en el mercado de animales de Wuhan, el primer caso es el de una vendedora que trabajaba en este mercado, según el virólogo Michael Worobey. Estos datos, así como el análisis de los primeros casos de COVID-19 en la ciudad, inclinan claramente la balanza hacia un origen animal del virus, dijo Worobey.

Desde el inicio de la pandemia los expertos debaten acerca del origen del virus, ante la ausencia de pruebas definitivas. El propio Worobey pertenecía a un grupo de 15 expertos que publicaron a mediados de mayo un artículo en la revista Science pidiendo una seria consideración de la hipótesis de una fuga de un laboratorio en Wuhan.

Ahora, señala, su investigación “proporciona una fuerte evidencia a favor del origen de la pandemia a partir de un animal vivo” de este mercado.

CRÍTICAS A INFORME DE LA OMS

Una de las críticas a esta teoría, añadió, se basó en el siguiente argumento: dado que las autoridades sanitarias alertaron sobre casos de una enfermedad sospechosa vinculada al mercado a partir del 30 de diciembre de 2019, se habría introducido un sesgo que condujo a la identificación de más casos en ese lugar que en otros, centrando la atención en él.

Para sortear este sesgo, Worobey analizó los casos COVID-19 notificados por dos hospitales antes de que se diera la alerta.

Sin embargo, estos casos también están relacionados en gran medida con el mercado, y los que no lo están se concentran geográficamente en torno a él.

“En esta ciudad de 11 millones de habitantes, la mitad de los primeros casos están relacionados con un lugar del tamaño de un campo de fútbol“, señaló Worobey, entrevistado por el New York Times.

Otra crítica se basó en el hecho de que el primer caso identificado no tenía relación con el mercado. Pero aunque el informe de la OMS afirmaba que había estado enfermo desde el 8 de diciembre, en realidad no lo estuvo hasta el 16 de diciembre, según el investigador.

Esa deducción deriva de una videoentrevista encontrada, un caso descrito en un artículo científico y un expediente médico hospitalario que coinciden con este hombre de 41 años.

El primer caso conocido se convierte así en el de una mujer que enfermó el 11 de diciembre, una vendedora del mercado.

Interrogado por el New York Times, Peter Daszak, quien se encontraba entre los expertos enviados por la OMS a Wuhan en enero de 2021, admitió que “la fecha del 8 de diciembre fue un error”.

UNA NUEVA MIRADA A LOS ORÍGENES DE LA PANDEMIA

El investigador Michael Worobey, de la Universidad de Arizona, elaboró una minuciosa cronología de todos los casos conocidos de SARS-Cov-2 antes de que se supiera que estaba empezando una pandemia.

Worobey descubrió que muchos de ellos se produjeron en personas que vivían o trabajaban cerca del mercado, la fuente original sospechosa de la pandemia, aunque no tuvieran vínculos directos con el mercado.

Pero a medida que los funcionarios del Gobierno de China trataron de desviar la culpa, y que la administración de Trump y, más tarde, los funcionarios de inteligencia de la administración de Biden, señalaron la posibilidad de un laboratorio de investigación de virología en Wuhan, el panorama se ha vuelto confuso.

Worobey, especializado en rastrear la evolución genética de los virus, encontró pruebas considerables de que el virus surgió en un animal, y no empezó a circular hasta finales de 2019. Ha publicado múltiples estudios sobre los probables orígenes del virus. Pero dijo que quería cotejar sus propias teorías con las pruebas reales de lo que se sabía sobre personas reales con infecciones documentadas.

Así que se sumergió en los casos conocidos. Dice que lo que encontró refuerza la teoría de que el virus se originó en animales vendidos en el mercado, de forma muy parecida al primer brote de SARS en 2002-2004, que infectó a 8.000 personas antes de ser detenido.

Un caso destacó especialmente: el de un contador, de 41 años, que supuestamente se enfermó el 8 de diciembre de 2019 y que no tenía ninguna relación con el mercado. El caso se ha citado como prueba de que la pandemia no pudo comenzar ahí. Worobey encontró registros que mostraban que el hombre no enfermó por covid-19 hasta más tarde en diciembre y que su problema del 8 de diciembre estaba relacionado con sus dientes.

“Esto lo corroboran los registros hospitalarios y un artículo científico que informa que la fecha de inicio del covid-19 fue el 16 de diciembre y la fecha de hospitalización el 22 de diciembre”, escribió Worobey en un comentario en la revista Science.