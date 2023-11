Comas: criminal golpea con ladrillo a anciana para no ser delatado

Adulta mayor necesitó cirugía después de desmayarse debido al impacto que sufrió en la cabeza durante la noche

Una mujer mayor de 60 años resultó gravemente herida tras ser atacada por un delincuente con un ladrillo en el distrito de Comas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer caminaba por una calle solitaria, siendo atacada por detrás, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

El impacto dejó a Juana López con una herida en la cabeza, requiriendo una cirugía de urgencia donde los médicos tuvieron que suturar la lesión con catorce puntos para evitar consecuencias más graves.

Vecinos que presenciaron el incidente compartieron su testimonio, señalando que la víctima estaba fuera de su casa tarde en la noche debido al descubrimiento de un animal muerto.

“La situación empezó porque debajo de este carro, que está afuera de su casa, había un perro muerto. Entonces la señora se ha ido de madrugada a botar al perro. Ahí es cuando ha regresado y se ha percatado que estaban robando una lona. Entonces, la señora ha impedido el robo, el sujeto se ha retirado y luego ha venido a atacar a la señora”, declaró una de las vecinas en entrevista con Panamericana Televisión.

Los vecinos, al percatarse de lo ocurrido, contactaron a la Municipalidad de Comas para solicitar la presencia de los serenos y así intervenir con el agresor.

Posteriormente, Juana López acudió a la Comisaría de La Pascana en Comas, donde presentó una denuncia por agresión y ofreció su testimonio tanto a las autoridades como a los medios de comunicación presentes.

“Estaba ingresando a mi lugar. Había venido por detrás y me atacó con un ladrillo, lo aventó, me desmayó. Me reventó la cabeza, tengo 14 puntos, sin ninguna causa, sin motivo”, indicó.

La persona responsable del ataque fue identificada como Esteban César Guarniz Sagástegui, de 36 años, quien, según residentes cercanos al área del incidente, se dedica al reciclaje.

“Es un señor que recicla, que vive en la calle, que fuma”, aseveró una vecina.

Existe la posibilidad de que el agresor, Guarniz Sagástegui, tuviera conocimiento de la identidad de Juana, dado que ambos se dedican al mismo oficio de reciclaje.

Los serenos de la comuna de Comas lograron detener a Guarniz Sagástegui y lo trasladaron a la estación policial correspondiente.

Los vecinos de la zona solicitaron a la municipalidad que brinde apoyo a Juana, ya que vive en condiciones precarias y en soledad.

Leer más:

Delincuencia en Comas

En una zona diferente de Comas, un equipo de serenos logró capturar a unos delincuentes justo después de que habían robado un teléfono celular a una mujer en un mercado.

“Sí, en el mercado. Estaba atendiendo y me han arranchado el celular”, declaró la víctima.

Los dos ladrones, de nacionalidad extranjera, fueron llevados a la Comisaría de La Pascana, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales pertinentes.

En noticias más recientes, durante la noche del martes 14 de noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó a dos individuos que formaban parte de la presunta organización criminal conocida como ‘Los Gallegos de Puno’. Esta banda se dedicaba a extorsionar a los residentes de Comas utilizando el método conocido como ‘gota a gota’.