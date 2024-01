Colegio Químico Farmacéutico avala la vacuna bivalente

La decana del Colegio Químico Farmacéutico alertó sobre el peligro que representa la desinformación para la protección contra la COVID-19

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú aseguró que la prolongación de la vida útil de las vacunas contra el COVID-19 no afecta su seguridad ni eficacia. Subrayaron que este procedimiento no debería generar preocupación en la población, ya que cuenta con respaldo por parte de los organismos reguladores a nivel mundial.

“La extensión de vida útil no reduce la seguridad, la eficacia, ni la calidad de la vacuna contra el covid-9, siempre y cuando el fabricante demuestre de manera científica, técnica, evidenciada con estudios y ensayos clínicos, que la vacuna, pese a tener una fecha de vencimiento, puede extender el periodo de uso y sirve contra las nuevas variantes”, dijo Sonia Delgado, decana de dicho colegio profesional

La experta reiteró en TV Perú que este proceso se encuentra “totalmente regulado, no solo en el Perú sino en todo el mundo, incluyendo los países de alta vigilancia sanitaria”.

Además, hizo hincapié en que la creación de la vacuna contra el COVID-19 se llevó a cabo en un tiempo récord debido a la urgencia generada por la epidemia a nivel mundial. Posteriormente, tras su introducción en el mercado, los fabricantes siguieron llevando a cabo estudios para evaluar su eficacia, incluso después de la fecha de caducidad provisional con la que fueron distribuidas en todo el mundo.

Piden confiar en vacunas

“Lo que podemos decir en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú es que la población confíe en las vacunas que el Ministerio de Salud está colocando actualmente, tanto la bivalente y la otra que trabaja contra todas las variantes del ómicrom”.

Delgado expresó su pesar por la desinformación que ha surgido en relación con el proceso de extensión de la vida útil de las vacunas y señaló que esto representa un riesgo para muchas personas, en particular las más vulnerables, quienes podrían estar indecisas sobre si deben o no recibir la inmunización.

“Debemos tener en cuenta que hay población de riesgo que se puede perjudicar si es que no se vacuna (…) Las personas que en este momento se están muriendo son aquellas que no se han colocado ninguna dosis o no tienen el esquema regular de vacunación completo”.

La decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú señaló que es crucial preservar la cadena de frío y congelación para mantener la eficacia de las vacunas. En particular, mencionó que las vacunas de Pfizer o Moderna pueden conservarse hasta 12 meses a temperaturas entre -5° y -15° centígrados, y subrayó la importancia de protegerlas de la luz.

Destacan labor de enfermeras

“Reconocemos el excelente trabajo que hacen las enfermeras en la colocación de las vacunas. Hoy y mañana tendemos una campaña de vacunación en las instalaciones de nuestro Colegio Químico Farmacéutico. Esta actividad la estamos haciendo en colaboración de la Diris Lima Sur”.

Por último, Sonia Delgado instó a la población a seguir las recomendaciones de los expertos en medicamentos o productos biológicos, en este caso, los químicos farmacéuticos, con el fin de evitar preocupaciones innecesarias.

“Lo que nosotros debemos hacer ahora es cuidar nuestra salud y ¿cómo lo vamos a hacer? colocándonos la vacuna que se tiene disponible en el país y es la que cubre todas las variantes de la covid-19 y está respaldado por estudios científicos”, agregó.

