Covid-19 cobra su cuarta víctima mortal en la región La Libertad

El COVID-19 ha causado una nueva muerte en La Libertad, sumando cuatro víctimas mortales en lo que va del año

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, reportó que el COVID-19 ha causado otra muerte, elevando a cuatro las víctimas mortales en lo que va del año en la región La Libertad.

El oficial comunicó que la cuarta persona fallecida por COVID-19 era también un individuo de edad avanzada con enfermedades adicionales y sin haber completado el esquema de vacunación. Hizo un llamado nuevamente a la población para que acuda a los centros de salud y reciba la vacuna bivalente, que ahora es la única que brinda protección contra las variantes del COVID-19.

Morillo señaló que actualmente hay 16 personas hospitalizadas, todas ellas son adultos mayores. Cuatro de estos pacientes están en la unidad de cuidados intensivos en distintos hospitales de la ciudad de Trujillo, como Belén, Regional y de EsSalud.

“Hablar de una sexta ola es muy prematuro. Estamos pasando por una transición endémica y significa que nosotros estamos conviviendo con esta enfermedad y que es como un resfrío, pero que tienen características especiales y nuestro cuerpo tiene que tener las inmunidades para poder responder, por eso muy importante la vacunación, pero la bivalente, olvidémonos de la primera, segunda, tercer y cuarta dosis”, aclaró.

El gerente de Salud indicó que las personas menores de 60 años deben recibir una dosis, mientras que aquellos mayores de 60 años deben recibir dos dosis.

Dan el ejemplo

En la mañana de hoy, el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, se presentó en el Hospital Regional Docente de Trujillo para recibir la dosis bivalente y, con su participación, instar a la población de más de 60 años a acudir sin inconvenientes para completar su esquema de vacunación.

Los colaboradores de confianza del líder regional también fueron vacunados con la primera dosis de la vacuna bivalente.

“Hoy queremos dar un mensaje a la población de que deben vacunarse. Decirles que no debemos tener miedo, la vacuna es prevención. Me acaban de informar que hay un muerto más, pero por qué, porque el señor no tenía la vacuna. La única forma de evitar muertos es que se vacunen”, indicó.

Brigada de salud

Acuña Peralta anunció la creación de equipos que se encargarán de administrar las vacunas a las personas en sus hogares en las 12 provincias de la región La Libertad, al mismo tiempo que se brindará educación sobre la relevancia de finalizar el esquema de vacunación.

“La vida de una persona vale más que una carretera o un edificio, por eso la mejor inversión que podemos hacer es darle salud a los liberteños”, acotó.

En la provincia de Trujillo, se han habilitado un total de 58 lugares de vacunación para que la población pueda acceder sin inconvenientes.

