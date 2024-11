Clubes de la Liga Peruana de Vóley suspenden fecha inaugural por conflicto con la FPV

Regatas Lima y Olva Latino abandonaron el Polideportivo de Villa El Salvador, dejando suspendida la jornada inicial por conflictos con la Federación Peruana de Vóley.

La Liga Peruana de Vóley no pudo iniciar como estaba programado. Regatas Lima y Olva Latino, encargados del partido inaugural, abandonaron el Polideportivo de Villa El Salvador.

El motivo principal fue un desacuerdo económico entre los clubes participantes y la Federación Peruana de Vóley (FPV). Ningún equipo se presentó para disputar la jornada.

Partidos a puertas cerradas

La FPV anunció que los encuentros programados para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se jugarán sin público. La venta de entradas fue suspendida.

«Lamentamos informar que, debido a inconvenientes logísticos imprevistos, no estará permitido el acceso al público al Polideportivo de Villa El Salvador durante el inicio de la Liga Peruana de Vóley (hoy sábado y mañana domingo). Entendemos la frustración que esto puede generar a todos los aficionados que esperaban disfrutar de los partidos presencialmente, y les pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas», comunicó la FPV.

La raíz del conflicto

Luis Linares, presidente de Géminis y vocero de los clubes, explicó que el problema surge por cambios en las bases del torneo. Estas modificaciones afectan las finanzas de los equipos.

«El día de hoy hemos sido notificados de las bases con una modificatoria, donde se intenta imponer el cobro de gastos operativos a descontarse de la taquilla de los clubes. Imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso del público. Aquí hay una ineficiencia de la Federación al no haber solicitado la documentación a tiempo y no tener los permisos (…) Hasta que no se resuelva esta situación, los clubes nos vamos a mantener en la reserva de participar», declaró a Movistar Deportes.

A la espera de una solución

Se espera una reunión entre los equipos y la FPV para resolver el conflicto. Los clubes planean emitir un comunicado conjunto para expresar su posición oficial.