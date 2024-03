Ciclistas protestan en Surco por muerte de un hombre atropellado

La policía detuvo al conductor del bus, de nacionalidad venezolana, y lo inhabilitará para prestar el servicio de transporte.

La mañana del lunes, un bus atropelló mortalmente a un hombre de 73 años mientras este circulaba en bicicleta por la avenida Benavides, en Surco. El incidente generó la indignación de varios ciclistas, quienes se congregaron en el óvalo Higuereta en protesta horas después.

El grupo de ciclistas expresó su enojo y afirmó que el video de la cámara de seguridad que registró el accidente demuestra que no hubo negligencia por parte del adulto mayor.

Gisela Tuya, presidenta de Bicicleteando Perú, declaró a un medio local: “Lastimosamente no es la primera vez. Pasan tantos accidentes y no sé hasta cuándo. ¿Qué debemos hacer? Tomar las calles es lo único que nos queda porque no sabemos qué hacer”.

La víctima fue identificada como Carlos Francisco Huahuamullo López, de 73 años, quien lamentablemente no llevaba puesto casco en el momento del accidente.

El conductor del bus involucrado, Aldrin Israel Álvarez Bolívar, de nacionalidad venezolana, ha sido detenido. Se ha revelado que el vehículo que conducía no tenía revisión técnica y acumula multas de transporte por un total de más de 7 mil soles. Como consecuencia, Álvarez Bolívar será inhabilitado de manera definitiva para prestar servicios de transporte.

Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció a través de sus redes sociales que la empresa de transportes ‘Holding Real Express’ recibirá una multa de S/ 20,600 como sanción por este lamentable incidente.

