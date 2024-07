Christina Sandera falleció a los 61 años de edad

La esposa de Clint Eastwood dejó de existir el día de hoy.

Christina Sandera, compañera de vida de Clint Eastwood durante la última década, falleció a los 61 años de edad según comunicó el actor y director de cine. “Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la extrañaré mucho”, dijo en un comunicado.

Como bien se conoce, ambos personajes se caracterizaron por no ser tan meticulosos. Todo ello tras lo que se comentó en “The Hollywood Reporter”. La pareja tiene una linda historia detrás puesto que se conocieron cuando Sandera trabajaba como anfitriona en el Hotel y Restaurante “Mission Ranch de Eastwood” en Carmel-by-the-Sea, ubicado en California.

Lee También:

Ellos comenzaron a salir durante el año 2014. Poco después, se pudo conocer que el emblemático actor fue el ganador de los “Premios Óscar” en el año 2015 con la grata compañía de Residente de Carmel en aquel entonces. Durante ese momento, fue que “American Sniper estuvo nominada a seis Premios Oscar, incluida la mejor película, y en la alfombra roja por Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris (2018) y Richard Jewell (2019). Sin duda, un palmarés espectacular y llamativo.

Clint Eastwood, de 94 años, ha tenido la dicha de casarse dos veces: una con la modelo Maggie Jhonson en el año 1953, luego se separaron en 1964 y finalmente terminaron en 1984. La otra fue con la presentadora de noticias de televisión llamada Dina Ruiz desde el año 1996 hasta su posterior divorcio en 2014.

Sus otras relaciones, que fueron de larga duración, incluyeron aquellas con la doble de riesgo llamada Roxanne Tunis. Ella fue una actriz nominada al “Óscar Sondra Locke”. Con ella, fue pareja durante 14 años realizando 4 películas juntos. Por otro lado, se encontraba la azafata Jacelyn Reeves y la actriz Frances Fisher con las que estuvo juntas durante cinco años y ejerciendo 4 películas juntas también. La vida amorosa de Clint Eastwood fue una ruina como bien se puede observar; pero en la cual tuvo rédito suficiente. Por ello, su legado y el de su mujer fallecida siempre serán recordados para toda la vida por lo que significó para el mundo del espectáculo y del cine.