Christian Domínguez habla sobre relación de Pamela Franco y Christian Cueva

Christian Domínguez rompe el silencio sobre la relación de su expareja Pamela Franco

Christian Domínguez finalmente rompió el silencio tras la oficialización de la relación entre su expareja, Pamela Franco, y el futbolista Christian Cueva, un anuncio que generó gran atención en el mundo del espectáculo. La fecha elegida, el 1 de noviembre, coincidió con el aniversario que Domínguez y Franco solían celebrar, lo cual alimentó especulaciones sobre la intención detrás de esta coincidencia.

Las conductoras de un programa local criticaron a Pamela Franco por la elección de la fecha de confirmación de la relación. Janet Barboza, una de las presentadoras, expresó su opinión, sugiriendo que esta coincidencia indicaba que Franco no había superado a Domínguez. Por su parte, el conductor Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, también cuestionó la decisión de oficializar la relación en esa fecha, insinuando que podría no ser una simple coincidencia.

«Parte del pasado»

Frente a estas especulaciones, Christian Domínguez fue abordado por la prensa a la salida de Panamericana TV y respondió con serenidad a las preguntas sobre el romance entre Franco y Cueva. «Yo no te podría responder algo así, no soy el indicado para responder eso. Digamos que eso ya es parte del pasado, no podría responder nada de eso. Ya pasé la página hace mucho tiempo», declaró Domínguez, evitando alimentar la polémica.

Más allá de los recientes rumores, Domínguez compartió que actualmente está enfocado en mejorar su relación con otra de sus exparejas, Karla Tarazona, con quien mantiene una relación laboral. “Con ella estamos progresando… Estamos con temas laborales más que todo. Tengo que meterle fuerza, sí. Sé que es difícil, pero se puede”, explicó.