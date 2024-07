‘Chemo’ del Solar confesó por qué no se fija en jugadores mayores de 15 años

‘Chemo’ del Solar se desempeña como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, director técnico de la selección peruana Sub-20 ha viajado por diferentes partes del país para captar nuevos talentos, encontrándose con realidades complejas.

En una reciente entrevista, ‘Chemo’ ofreció un análisis llamativo sobre el rendimiento de los futbolistas peruanos y aclaró que su objetivo principal como entrenador es trabajar con jóvenes de 12 a 14 años. Reveló que no se enfoca en jugadores de 16 y 17 años debido a problemas en su formación, lo que impide que puedan competir al nivel de selecciones de otros países.

Criterios para las convocatorias

“Yo para poder captar chicos me fijo en varios puntos. Voy a ver a chiquillos de 12, 13 o 14 años; esas edades son las que yo voy a ver. Ya no veo a chicos de 17 o 16 años, esos chicos durante cuatro años no han entrenado bien, no se han desarrollado bien. Entonces, si los llevo a competir contra los argentinos, uruguayos, colombianos o paraguayos, no tenemos nada que hacer”, expresó en diálogo con Movistar Deportes.

Respecto a su proyecto, Del Solar explicó: “Necesito tener a los chicos más jóvenes para desarrollar lo que tienen, trabajar bien con ellos y, cuando tengan 16 o 17 años, puedan estar mejor preparados. A eso estoy apostando yo. Eso es lo que estoy haciendo con todo el equipo de trabajo que tenemos en la Federación”.

“Estoy muy ilusionado y seguro de que con el correr de los años veremos selecciones menores mucho más competitivas. Considero que los chicos están entrenando y compitiendo mejor que antes”, añadió.