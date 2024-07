Ministro del Interior envió mensaje a PNP para seguir a periodista

Ministro de Interior Juan José Santiváñez, envió mensaje a agente policial para seguir a periodista Marco Sifuentes.

El periodista Marco Sifuentes, reveló que el actual ministro de Interior, Juan José Santiváñez, habría ordenado controlarlo tras asumir el cargo en el mes de mayo. Mediante un audio el cual fue difundido por internet, el titular de la cartera del sector Interior, requirió a su amigo que tomara medidas al respecto, debido a que Sifuentes ha sido un crítico de su gestión.

“Controla a ese hue… de La Encerrona”, se le escucha mediante el audio difundido.

De acuerdo a un informe de un programa de televisión, un mensaje de una sola visualización enviado por Juan Santiváñez al agente ‘Culebra’ demostraría que el pedido para controlar al periodista Marco Sifuentes fue totalmente real.

Como se recuerda, a fines del año 2023, Santiváñez comenzó a acercarse al gobierno de Dina Boluarte y Culebra, ya que como parte de la DIVIAC investigaba a Nicanor Boluarte, pese a las diferencias de intereses, no perdieron comunicación. Sin embargo, el actual ministro ingresó al Gobierno como jefe de Gabinete de asesores del Ministerio del Interior.

No obstante, la relación entre ambos, cambió tras el allanamiento a la casa de la presidente de la República, Dina Boluarte, luego de que la inspectoría de la PNP abriera procesos disciplinarios a diversos agentes que formaron parte de dicho operativo. Diversos policías mencionados eran amigos de Culebra, quien mantenía una estrecha comunicación con el ministro Santivañez.

Ante ello, el diez de mayo, se registró la detención de Nicanor Boluarte junto a Santiváñez, como viceministro de Interior, sin embargo, dichas conversaciones entre ambos personajes seguían. Posteriormente, el diecisiete de Julio se produjo La Encerrona, que dedicó varios minutos a cuestionar la designación, hecho que incomodó al funcionario

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. Por favor”, se expuso mediante dicho audio.