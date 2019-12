Chats revelan excesivo horario de McDonald’s

Johana Inga sigue en un profundo dolor. La muerte de su hija en el local de comida rápida de Pueblo Libre sigue sin esclarecerse, por eso decidió revelar chat que mantenía con Alexandra Porras Inga (18). En ella, se confirma que la madre se preocupaba mucho por el horario se su pequeña.

Alexandra conversaba constantemente con su madre

“Le pregunté si podría cambiar de turno y ella me contestó ‘No, mamá, no puedo, no he hecho antes (el turno) y debo hacerlo ahora”, comentó Johana, quien recuerda que su hija se despidió de ella y su mascota por última vez el sábado 14, afirmando que regresaría a las seis de la mañana para desayunar en familia.

El enamorado de su hija, Carlos Gabriel Campos (19), se cambió de turno para poder trabajar juntos. “La vino a recoger y se fueron juntos”, recuerda la afectada madre. Llegó el domingo, pasaban las horas y Johana Inga no recibía respuestas de su hija, a quien le avisó que la llame ni bien salga de su turno de trabajo.

“Se pasaron en tu trabajo. No respetan la hora”, le escribió a su hija a las 7:32 de la mañana del domingo 15 y a las 8:31 le volvió a mandar mensajes. “Amor. No sé nada de ti”. Más tarde, Johana recibiría una llamada para avisarle del fallecimiento de su hija en el interior del local de McDonald’s.

Alexandra Porras Inga había sido contratada como cajera, mientras que Carlos Gabriel Campos Zapata laboraba como cajero y operario de alimentos. Ambos, y también sus demás compañeros de trabajo, se encargaban de limpiar el establecimiento pese a que no les correspondía por contrato.