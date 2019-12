McDonald’s no les da la cara

Con un plantón en el Parque Kenney, familiares, amigos y personas indignadas, protestan por que se haga justicia por Alexandra Porras y Carlos Campos. En los reclamos de la actividad, se supo que la empresa de comida rápida no da la cara.

Familiares desmienten al gerente general

Las madres de los jóvenes fallecidos debido a una fuerte descarga eléctrica desmintieron la versión del gerente general de Arcos Dorados, subsidiaria de McDonald’s en Perú, José Carlos Andrade, quien había expresado que estaban apoyando a los afectados.

“Ningún gerente nos ha dado la cara. No se han acercado a nosotros. No sabemos por qué hasta ahora no entregan los videos de las cámaras de seguridad. Hasta hoy no sabemos ni siquiera a qué hora han fallecido. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? No sabemos nada, no nos dicen nada”, reclamó Johanna Inga, madre de Alexandra.

Por su parte, Rocío Zapata, comentó sobre el mismo hecho. “A ellos no les interesa nuestra pérdida. En ningún momento se nos han acercado los gerentes de la empresa. Ni siquiera se acercaron en persona para informar que habían fallecido, que es lo que corresponde, lo que merecemos como madres. No nos han dado ni las condolencias”, criticó la mamá de Gabriel.