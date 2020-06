César Cueto: “Llevo a Alianza Lima en el corazón”

César Cueto Villa cambió el oficio de un ‘Poeta’. No necesitó de un buen verso y una melodiosa voz para cautivar al público. En silencio y solo apelando al arte que la vida le dio con la pelota, César demostró que es uno de los más grandes futbolistas que ha dado el Perú.

En base a gambetas, huachas, pases largos o cortos y una maestría inigualable, Cueto se ha hecho inmortal en Alianza Lima, pero su impronta traspasa camisetas y no hay quien no lo quiera, admire o celebre.

Su magia con el balón lo hizo ganarse el apelativo del ‘Poeta de la Zurda’. Con Teófilo Cubillas y José ‘Patrón’ Velásquez formaron el mejor mediocampo de la primera rueda del Mundial de Argentina 1978, y con esos mismos compañeros -y muchos otros más brillantes jugadores- conquistó el bicampeonato nacional 1977-1978 con Alianza Lima.

Campeón de la Copa América de 1975 y también mundialista en España ’82, Cueto es considerado uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta del Atlético Nacional de Colombia, donde es ídolo y fue campeón en 1981.

En su cumpleaños número 68, la web de Alianza Lima conversó con el genial exmediocampista, que creció en el barrio del Diana, en el Rímac, y se convirtió en leyenda para siempre.

¿A qué edad llegaste a Alianza Lima?

Desde muy niño jugaba fútbol en la pista y lo hacía hasta de arquero, tratando de imitar al paraguayo Adolfo Riquelme, quien en ese tiempo tapaba por el equipo aliancista. Hasta que un día, cuando tenía 11 años, el ‘Chino’ Pepe, el utilero, me llevó donde el ‘Cholo’ Rafael Castillo, quien fue mi primer maestro. Empecé como puntero zurdo, pero luego el ‘Cholo’ me ubicó en el mediocampo. Jugando en esa posición gané muchos títulos con los infantiles y juveniles.

¿Qué compañeros te ayudaron?

Viendo a ‘Perico’ León y ‘Pitín’ Zegarra traté de aprender lo mejor de cada uno de ellos. Me trataban bien y me aconsejaban, y con el tiempo llegué a jugar con ambos. No puedo dejar de mencionar a Ruperto Albarracín, volante chalaco que, en todo instante, se acercaba para darme pautas no solo del fútbol, sino de la vida.

¿Tus mejores amigos del fútbol?

Jaime Duarte, Teófilo Cubillas, Guillermo La Rosa, ‘Babalú’ Martínez y muchos más con quienes jugué en Alianza Lima, la selección peruana, Municipal, Atlético Nacional de Colombia, José Gálvez de Chimbote.

¿Cómo recibes tu cumpleaños?

Primero quiero agradecerle a Alianza Lima, equipo que llevo en el corazón, por acordarse de mí en un día especial. Estoy en Piura, entregado a Dios, enseñando religión católica, orando con los niños y jóvenes. También les pido rezar por mí. Mi cariño y amor para mis padres, la madre de mis hijas, mis nietos y familiares que nunca se olvidan de César.

¿Algún mensaje para los hinchas?

Que me comprendan si no sigo hablando de fútbol en un día en el que me entrego la mayor cantidad de horas a Dios. Cuídense. Ya pasará este momento complicados para nuestro país. Los quiero.